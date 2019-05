Los responsables de 'The Big Bang Theory' explican cómo se decidió el final de la serie

'The Big Bang Theory' nos ha dejado para siempre -o al menos hasta un posible revival dentro de unos años-. CBS emitió este jueves el episodio final de la serie y no es raro que los espectadores reaccionen de forma negativa en estos casos. Ésta no ha sido una de esas ocasiones y sus responsables ya han desvelado cómo se decidió el final para la serie.

Las tramas con continuidad nunca han sido uno de los fuertes de 'The Big Bang Theory', por lo que sus responsables tenían claro que había que potenciar el lado más emocional. Así se lo comentó Chuck Lorre, co-creador de la serie, a Hollywood Reporter -obviamente hay spoilers de aquí en adelante-.

Así decidieron el tono del final

Aunque hay algo de historia con el premio Nobel y el embarazo, hay mucho material de personajes que llevaron el final es una dirección opuesto. Hizo que fuera sobre ellos en lugar de un final catastrófico o con todos haciendo la maleta y moviéndose a otro sitio. No hay nada de malo en esa aproximación pero esto se sentía más gratificante para nosotros.

Seguro que no soy el único que se ha acordado de 'Friends' con esa reflexión de Lorre, pero sus responsables prefirieron centrarse en su serie. El productor ejecutivo Steve Molaro quiso apuntar lo siguiente:

Queríamos saber que mañana iban a conducir juntos al trabajo y a cenar juntos, porque aunque es un final para la serie, no lo es para los personajes. Filosóficamente, esa era la parte más importante final en lugar de centrarnos en las grandes tramas de todos ellos.

El Nobel y el embarazo

No obstante, las tramas de los personajes también tienen su importancia, en especial todo lo relacionado con el premio Nobel que consiguen Sheldon y Amy. Steve Holland, showrunner de la serie, hizo un interesante apunte sobre la forma de abordar la situación por parte de Sheldon:

De todos los momentos que él hace sobre sí mismo, se sentía perfectamente natural que se centrase tanto en sí mismo en éste. Al final se da cuenta de que no es sobre él y en lugar de centrarse en sí mismo en el momento que había deseado toda su vida, lo dedica al grupo de gente sin la cual no habría sido quien es. Nunca lo habría sido. Se sentía como una gran manera de rendir homenaje a todo el reparto y el viaje de la serie.

Además, Holland apunta que la idea del embarazo de Penny fue idea de Molaro y que "se sentía como una gran forma de situar estos personajes y una tremenda sorpresa teniendo en cuenta la línea argumental que habían tenido".

Así fue posible el cameo de Sarah Michelle Gellar

Eso sí, tenían claro que no había que atar las historias de todos los protagonistas, quedando especialmente en el aire el futuro de Raj. Su personaje rompía con Anu en el episodio de la semana pasada cuando todo apuntaba a un gran final para él. No fue así, pero sí que le reservaron una gran sorpresa con el cameo de Sarah Michelle Gellar. Así fue posible su presencia según Holland:

Parecía un cameo guay que se sentía real en este mundo y con estos personajes. Chuck habló con ella por teléfono y ella dijo al comienzo de la conversación que su familia amaba 'The Big Bang Theory'. Entonces fue cuestión de cuadrar agendas.

El cambio de look de Amy

La que sí sufrió cambios fue Amy, ya que el personaje interpretado por Mayim Bialik tiene un cambio de look radical. Los responsables de la serie tienen claro que eso es algo que había que hacer gradualmente, pero también que un final les permitía ir un poco más y así recuerda la situación Holland:

Hablamos con Mayim y le preguntamos: "¿Qué te parecería cortarte el pelo porque tenemos esta historia pensada?". Se emocionó mucho y nos preguntó si podía cortarse ella misma el pelo. No se podía creer que fuéramos en serio.

El objetivo de la serie

Por último, Lorre resumió de forma clara cuál fue siempre el objetivo de la serie y lo que deseaban conseguir también con el episodio final:

Desde el principio el objetivo fue simple: provocar risa. Por eso hicimos la serie y por eso construimos la serie alrededor de estos personajes. A mí me encantan porque se sienten desplazados por muy inteligentes que sean.