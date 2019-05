Jim Parsons explica por qué decidió dejar 'The Big Bang Theory' tras el final de la temporada 12

'The Big Bang Theory' llegó anoche al final de su andadura con la emisión del último episodio de su duodécima temporada. El gran motivo de que la serie haya acabado ahora fue el hecho de que Jim Parsons, el actor que da vida al inolvidable Sheldon Cooper, decidió que no iba a seguir en la serie en caso de que tuviese más entregas.

El contrato de Parsons concluía al final de la duodécima temporada y el actor se sorprendió a sí mismo reflexionando sobre la posibilidad de no querer renovarlo. Ni siquiera una oferta de 50 millones de dólares por dos temporadas más fue suficiente para que cambiase de idea, pues no había marcha atrás según confesó a Hollywood Reporter:

Era la primera vez a lo largo de la serie que se me ocurrió que quizá no quería renovar mi contrato al acabar la temporada 12. No sé si es porque soy Aries o quizá porque estoy en contacto conmigo mismo. Sea lo que sea, una vez tuve ese pensamiento fue "Bueno, ya tienes tu respuesta"

No hubo ningún motivo, ninguna situación en la que estuviera "Bueno, ya tuve suficiente". No. No hubo nada de eso, simplemente... cuando lo sabes, lo sabes. Tú dependes de los caprichos de tu propia existencia y llegando a cierta edad tu vida cambia y de repente simplemente piensas diferente. Ha sido fascinante pensar sobre quién era hace 12 años.

Y a veces cuando tengo problemas aprendiendo una línea o diciéndola como Sheldon ahora mismo es difícil decir el motivo exacto, pero es como si no fueras la misma persona que eras. Existe la posibilidad de que esto sea más difícil para ti en cierta manera. Y no sé qué significa pero es como si tú simplemente has cambiado.

Te guste o no la serie, estaba claro que no podía seguir adelante sin Sheldon. Chuck Lorre, co-creador de la serie, tenía claro que "no podía convencerme de la idea de seguir adelante sin todo el reparto... y es que todo el reparto es el motivo por el que triunfó". Cierto, especialmente en el caso de Parsons.