Por qué se llama "Piloto" al primer episodio de una serie

No sé si alguna vez os habéis fijado, sobre todo viendo series de cierta envergadura y quizás más provenientes de la televisión estadounidense tradicional, que su primer episodio suele titularse "Piloto".

No es que, por ejemplo, el primer (y doble) episodio de 'Perdidos' girase en torno al que pilotaba el vuelo Oceanic-815 o que en 'Breaking Bad' Walter White comprase un bolígrafo de dicha marca. Bueno, 'Pan Am' sí que iba de pilotos... pero se titulaba así no por ello.

Así vamos viendo decenas, centenares de series de televisión cuyo primer episodio se titula de esta curiosa forma. Pero, ¿por qué es así y no con un título más, por así decirlo, convencional?, ¿de dónde viene ese nombre? Ambas preguntas que están bastante relacionadas.

Poncio piloto

De hecho, sabiendo de qué hablamos cuando hablamos de un episodio piloto podemos deducir el por qué de ese nombre. Para ello, creo que voy a usar la definición bastante clara y acertada que propone Ken Basin en su libro 'The Business of Televisión':

"...un episodio independiente de una serie de televisión usado para establecer y demostrar el estilo y contenido de una serie de televisión propuesta, y para persuadir a una cadena para encargar la producción de una temporada completa de episodios para esa serie."

Si bien no se estila tanto en el modelo de streaming (Netflix prácticamente usa temporadas completas a modo de piloto), el ciclo de la vida de una serie en la "televisión normal" estadounidense pasaba por la aprobación de un episodio piloto. Este debía dar una idea bastante aproximada y fidedigna de lo que se quería mostrar en la serie: el tono, estilo, alguna que otra trama, temática, características de los personajes.

Una vez rodado, este se mostraba a los ejecutivos de la cadena, quienes decidían si aprobar o no la serie en base a lo que habían visto y, sobre todo, si atraería a espectadores y anunciantes. Si se aprueba (se calcula que solo una cuarta parte de los pilotos realizados "clasifican") ya el equipo de guionistas empezaría a trabajar en la serie en sí... y puede que tengan que cambiar cosas (es habitual el cambio de reparto... e incluso de decorados).

Es decir, este piloto es un prototipo. Es similar a un piso piloto (por decir algo que comparta nombre), donde los potenciales clientes pueden ver un piso "modelo" en lo que todavía se está construyendo el resto. De ahí, precisamente, su nombre. De hecho, según el diccionario de la RAE (acepción similar a la que tienen los ingleses), piloto "indica que la cosa designada por el nombre que le precede funciona como modelo o con carácter experimental."

Hay otras razones, algo más "poéticas", por así decirlo y que hablan de que se llama piloto por ser el primero, el episodio que hace despegar una serie. Sin embargo, en esta definición falla porque no siempre vemos el piloto como primer episodio.

A veces puede ser un capítulo "crossover" de una serie establecida dedicado a prometer un spin-off; otras veces es un simple cortometraje que se queda en uso interno conceptual para la serie... y en otras ocasiones la cadena de televisión decide emitir primero otro episodio porque les convence más.

