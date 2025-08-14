Kaley Cuoco, protagonista de 'The Big Bang Theory', sobre una de las escenas más difíciles de su carrera: "No quiero volver a trabajar con esa persona nunca más"

Todo el mundo recuerda a Kaley Cuoco por haber dado vida a Penny durante las 12 temporadas que duró 'The Big Bang Theory'. Sin embargo, su carrera va mucho más allá de un papel, por muy popular que pudiera ser. De hecho, en 2020 ya estaba al frente del reparto de 'The Flight Attendant', una serie en la que tuvo un mayor control creativo al ejercer también como productora.

A pesar de que ha criticado algunos detalles de 'The Big Bang Theory' (por ejemplo, no le gustó nada que los guionistas decidieran que Penny se quedase embarazada), en realidad fue en esa otra serie para HBO Max, 'The Flight Attendant', donde tuvo que rodar una de las escenas más difíciles de su carrera.

Así lo recordaba ella misma en una entrevista para Variety:

"Fue duro interpretar a varias versiones de Cassie. Soy como una esponja, y lo hago de un millón de maneras diferentes en un millón de tomas diferentes. Bueno, esa no es la forma en que se puede hacer con la captura de movimiento. Así que digamos que yo interpretaría todos los días a Cassie, y tendríamos que elegir una toma que nos encantara, que luego arreglaríamos en el acto. Luego me iba a cambiar, y estaría trabajando contra esa toma como esta nueva Cassie. Y así sucesivamente. Si me equivocaba, teníamos que empezar de nuevo. Era una forma muy diferente de trabajar."

Eso llevó a que Cuoco acabase un tanto desesperada con la situación, por lo que llegó a decir: "¿Sabes con qué persona no quiero volver a trabajar nunca más? ¡Conmigo misma varias veces!". Por suerte para la estrella, no tuvo que rodar absolutamente todas las escenas con diferentes versiones de Cassie en la serie, tal y como cuenta ella misma:

"La captura de movimiento era realmente yo contra mí misma. En las otras versiones que hicimos, una chica llamada Monette Moio, que era mi doble de acción, acabó haciendo mucho de Cassie vestida de oro. Estuvo increíble, en muchas de las escenas en las que se ve que soy yo o ella. Tuvo un trabajo duro, porque tenía que copiar e imitar todo lo que yo hacía. Pero la mayor parte del tiempo, yo estaba realmente trabajando conmigo misma."

Los efectos secundarios

Kaley Cuoco reconoce que todo lo relacionado con la temporada 2 de la serie, que a la postre fue la última, le resultó especialmente duro, hasta el punto de que llegó a sufrirlo a nivel personal:

"Fue uno de los años más duros de mi vida. No sólo personalmente, sino haciendo este personaje tan atormentado. Fue la primera vez que empecé a ir a terapia, he sido muy abierto al respecto."

"Empecé al principio de la segunda temporada, porque estaba pasando por muchas cosas justo antes de empezar a rodar. Fue horrible. Y desarrollé una erupción por estrés que recorrió todo mi cuerpo durante tres meses seguidos y que no se iba. Literalmente, tuve fuego en mi pierna durante tres meses. Apenas podía andar."

"Zosia Mamet, mi compañera de reparto, se mudó conmigo", declara Cuoco. "Necesitaba a alguien a mi lado. Me estaba volviendo loca. Y muchas de esas escenas eran muy difíciles de hacer porque eran muy odiosas, muy tristes y muy oscuras, y no había mucha ligereza."

Teniendo todo eso en cuenta, lógico que Kaley Cuoco no tuviese especial interés en hacer una temporada 3 de 'The Flight Attendant'. De hecho, fue su negativa a volver lo que obligó a HBO Max a cancelarla.

