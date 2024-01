HBO Max se ve obligada a cancelar una de sus comedias más aclamadas por el abandono de su actriz principal

Kaley Cuoco no volverá a viajar en avión en HBO Max. Su serie estrella 'The Flight Attendant' ha sido cancelada tras dos temporadas, según The Hollywood Reporter. La segunda temporada se estrenó en el servicio de streaming estrella de Warner Bros. Discovery en 2022, y aunque el estudio había estado considerando una tercera temporada, pero ahora los ejecutivos finalmente han decidido no hacerlo, y hay una razón concreta.

'The Flight Attendant' se basa en la novela homónima de 2018 escrita por Chris Bohjalian. Estuvo protagonizada por Cuoco como Cassie Bowden, una azafata imprudente y alcohólica a la que parece importarle más usar su trabajo para irse de fiesta con los pasajeros que servirles durante sus vuelos. La primera temporada, que cubría la novela en su totalidad, seguía a Cassie después de despertarse junto a un cadáver en Bangkok sin recordar cómo había llegado hasta allí. Cassie debe intentar limpiar su nombre del asesinato del hombre mientras evita a las autoridades e intenta rehacer su vida.

En la segunda temporada, basada ya en guiones originales de la HBO, Cassie es reclutada como agente de la CIA mientras intenta establecerse en una nueva vida en Los Ángeles. Cuando empieza a tener visiones de su yo del pasado y encuentros con enemigos internacionales, Cassie empieza a creer que puede haber algo más en juego que su carrera como azafata de vuelo. Además de Cuoco, La azafata de vuelo también estuvo protagonizada por Zosia Mamet, Michiel Huisman, Michelle Gomez, Miranda Croft, T.R. Knight, Rosie Perez, Cheryl Hines, Mo McRae, Callie Hernandez, JJ Soria y muchos más.

Concebida inicialmente como una serie limitada que cubriera únicamente los acontecimientos del libro, se convirtió rápidamente en un gran éxito, lo que obligó a los directores a empezar a desarrollar una segunda temporada. Cuoco recibió un par de nominaciones a los Emmy y la propia serie obtuvo un Emmy a la mejor comedia por su primera temporada, pero la actriz explica así su decisión, en una declaración:

"Lo que empezó como una portada de libro que llamaba la atención se convirtió rápidamente en un extraordinario vuelo de toda una vida. Siempre imaginé TFA como una serie limitada y, gracias a un equipo creativo increíble, pudimos ofrecer dos temporadas emocionantes. Personalmente, interpretar a Cassie ha sido un sueño hecho realidad y estoy muy agradecida a todos los que han participado en dar vida a esta serie extremadamente original".

En Espinof: