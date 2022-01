'The Flight Attendant': todo lo que sabemos de la temporada 2 de la serie de Kaley Cuoco para HBO Max

Hace poco más de un año, Kaley Cuoco produciendo y protagonizando un desmelenado thriller que, enseguida, llamó la atención de público, crítica e incluso academia: estrenada en noviembre de 2020, 'The Flight Attendant' nos llevaba por la historia de Cassie, una alcohólica azafata que amanece con un cadáver en su cama.

A pesar de ser concebida para una temporada, HBO Max decidió renovar la serie por una nueva temporada. Así que vamos a ver todo lo que sabemos de la temporada 2 de 'The Flight Attendant'.

Tras la resolución del caso de la primera temporada, a nuestra protagonista la ofrecen colaborar con la CIA. Así que en esta temporada 2 de 'The Flight Attendant', veremos a la ahora sobria Cassie viviendo en Los Angeles mientras colabora con la CIA en su tiempo libre. Sin embargo, cuando una misión en ultramar la lleva a ser testigo de un asesinato, se mete de lleno en otra intriga internacional.

Eso sí, en palabras de la propia Kaley Cuoco: «Esto no es que de repente "Cassie sea una superespía". Creo que habrá algo del asunto "activo de la CIA" al margen.»

Al frente del guion seguiría estando Steve Yockey, quien ejercerá de coshowrunner junto a Natalie Chaidez.

Recién anunciado su fichaje, Sharon Stone se ha convertido en la incorporación más llamativa. La actriz interpretará a Lisa Bowden, la madre de Cassie que prefiere mantenerse fuera de la vida de su hija. Después de toda una vida lidiando con el alcoholismo de Cassie, no tiene ni una gota de paciencia o voluntad.

No es el único rostro nuevo en la serie: Mo McRae será Benjamin Berry, un oficial de la CIA con el vicio de involucrarse demasiado con sus activos; Callie Hernandez y JJ Soria son Gabrielle y Esteban Diaz, una pareja de cazarrecompensas.

Estos se incorporan a un reparto formado por Zosia Mamet, Griffin Matthews, Deniz Akdeniz, Rosie Perez, Alanna Ubach, Cheryl Hines, Jessie Ennis, Mae Martin, Margaret Cho, Santiago Cabrera y Shohreh Aghdashloo, entre otros.

Cassie’s back. First day of “The Flight Attendant” Season 2. Here we go! ⁦@FlightAttendant⁩ ⁦@hbomax⁩ ✈️ pic.twitter.com/hT5JTDz9k3