Muere Rob Reiner, director de 'La princesa prometida' o 'Cuando Harry encontró a Sally'. El artista ha sido asesinado junto a su esposa en uno de los crímenes más terribles de Hollywood

Hay días en los que nos levantamos con noticias que nunca nos gustaría dar, y que convierten en un mazazo el levantarse. Hoy es uno de esos días, porque Rob Reiner, el director de 'Algunos hombres buenos', 'Cuando Harry encontró a Sally' o 'Spinal Tap' ha sido asesinado de manera violenta en su casa de Los Angeles junto a su esposa. Tenía 78 años, acababa de dirigir 'Spinal Tap II: The end continues' y su fallecimiento ha dejado triste a toda la industria.

Hasta siempre, Rob

Reiner entró por primera vez en un plató a los 15 años, cuando tuvo un papel sin diálogo en la serie 'Wagon train'. A partir de ahí fue encadenando diversos papeles episódicos en las series del momento hasta que, por fin, en 1967, a los 20 años, hizo su primer trabajo como guionista para la serie de humor 'The Smothers brothers'. Su carrera se dividió entonces entre papeles delante de las cámaras, especialmente en la serie 'Todo en familia', donde hizo 182 episodios, y trabajo de guion, dirección y producción detrás de las mismas.

Donde realmente encontró el éxito fue como director de cine, a partir de 1984. Además de las películas mencionadas en el párrafo introductorio, Reiner hizo cintas memorables como 'Cuenta conmigo', 'La princesa prometida' o 'Misery'. Un artesano del cine que nunca dejó de trabajar e incluso pudimos ver el año pasado en la temporada 4 de 'The Bear'.

La muerte de Reiner ha sido terrorífica: él y su mujer Michele Singer, con la que llevaba casado desde 1989, han sido encontrados en su casa de Los Angeles acuchillados varias veces. De momento, aunque aún todo está por esclarecer, el principal sospechoso, según la revista People, es su hijo Nick, que ya había tenido problemas con el consumo de sustancias en el pasado e incluso llegó a vivir en la calle.

La familia de Reiner, uno de los mayores activistas políticos de Hollywood, ha afirmado en una nota para la prensa: "Estamos destrozados por esta pérdida repentina, y pedimos privacidad durante este tiempo increíblemente difícil". Hasta siempre, Rob. Te echaremos de menos.

