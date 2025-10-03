Esta sitcom fue pionera rompiendo muchos tabús televisivos. Incluido el usar el WC

Pocos nombres hay en televisión (y en general en la industria del entretenimiento) que sean prácticamente sinónimos a historia del medio que el de Norman Lear. El guionista y productor fue siempre a la vanguardia con sus comedias familiares al empezar a mostrar temáticas tabú en la televisión: desde homosexualidad a racismo, la guerra de Vietnam e incluso la violencia sexual.

Si veía que era necesario tocar un tema, lo tocaba, por muy tabú que fuese y por muchas protestas de los mandamases y reguladores televisivos. Esto con temas serios, claro... pero también cosas más cotidianas pero que estaba prohibido mostrarse en televisión: usar el retrete.

Lo creamos o no, si hoy en día es hasta habitual ver escenas de gente usando explícitamente el váter, esto es algo relativamente reciente. Tanto que hasta series míticas de los 90 como 'Matrimonio con hijos', en el que el sonido de la cadena del inodoro era un gag habitual, o 'Los Simpson' parecía que las familias televisivas ni meaban ni cagaban (¿cómo lo hacían los Brady para compartir un baño?).

Ocupados

Y para que ellas pudieran volar, hubo una serie que tuvo que caminar. Y en este caso es 'Todo en familia' (All in my Family), que no dudó en empezar a usar el sonido de tirar de la cadena como algo recurrente desde su estreno en 1971. Para el pánico de los censores de la época ya que todo lo relacionado con el uso del inodoro estaba tajantemente prohibido en televisión (no tanto en cine, ahí tenemos 'Psicosis' 10 años antes).

Como muestra tenemos que se dice y se comenta que en 1957 la comedia 'Leave it to Beaver' fue la primera vez que salió un WC en el horario estelar de la televisión estadounidense. Dato que es algo impreciso ya que lo que sale en realidad es la cisterna. Además, durante años se han tenido que reescribir chistes en programas de variedades y series de ficción por su referencia al preciado utilitario. Pero he aquí a Norman Lear, que sabía que podía hacer comedia con eso.

«Esto es increíble: chistes groseros y vulgares y usar la cisterna del WC como música de transición», dijo a su jefe el "censor" de CBS (bueno, ejecutivo de "estándares y prácticas") William Tankersley cuando vio el (tercer y definitivo) piloto de la comedia. El ejecutivo no disimuló el pavor que le daba que eso se mostrase en televisión... pero al final acabó cediendo. «[Norman] es un hombre muy persuasivo», recuerda.

En la serie, de hecho, fueron a por un "cuanto más, mejor" en cuanto al sonido que buscaban. El hecho de que la serie estuviera ambientada en una casa algo ya vieja de Queens, Nueva York, hizo que fuese verosímil que la cisterna que tuvieran hiciera un gran sonido cuando se tiraba de la cadena. Y, dicho y hecho. Un sonido característico que se convirtió básicamente en un efecto de música incidental, de enfatizar la comedia de la escena.

Lo que es el retrete no se vio hasta temporadas después, pero ahí estaba el sonido para decirnos que, efectivamente, ahí se hace caca y pis.

