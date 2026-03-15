Ha fallecido Gemma Cuervo, pero siempre la recordaremos por protagonizar una de las mejores películas de un maestro del cine español

En la mañana de hoy domingo se anunció una pérdida bastante sensible para nuestro audiovisual español. Gemma Cuervo ha fallecido a los 91 años, marchándose así un nombre con mucho legado en nuestro cine tanto por trabajo propio como por su descendencia que ha ido conectada a una profesión en la que volcó muchos años de trabajo.

Cuervo contribuyó mucho al teatro nacional, y luego a los diferentes géneros que han configurado la cinematografía de nuestro país, brillando en dramas y comedias de diferente tipo. ‘Aquí no hay quien viva’ la terminó de hacer icono atemporal para una generación y todas las que le siguieron, aunque antes de aquel fenómeno estuvo protagonizando una cima de nuestro cine como es ‘El mundo sigue’.

Un mundo real

La actriz protagonizó junto a Lina Canalejas y Fernando Fernán Gómez un melodrama escrito y dirigido por este último a partir de una novela de la era post-franquista. Una adaptación libre y valiente que marcó un antes y un después para nuestro cine social y que se puede ver en streaming a través de FlixOlé.

En el barrio de Maravillas, en Madrid, una madre trató de criar a sus hijos con toda la benevolencia posible mientras tenía que aguantar un matrimonio duro y autoritario. Uno de los hijos salió beato, intentando señalar los pecados familiares, mientras que las dos hijas restantes mantienen una relación conflictiva por la envidia y la ambición de riqueza.

Fernán Gómez plantea un triángulo protagonista cercano y espinoso con intención de levantar ampollas sobre la realidad de las vidas corrientes en la dictadura. De la novela original costumbrista, escrita por un falangista, elabora un retrato social incómodo donde temas como la avaricia, la pobreza, el adulterio o incluso el aborto están sobre la mesa.

‘El mundo sigue’: mirada social incómoda

Hay hasta espacio para tensiones fraternales entre las hermanas entre las que brilla especialmente Cuervo, aprovechando la buena mano de su cineasta para dirigir actores para llevar el personaje hasta las últimas consecuencias. Texturas neorrealistas desprovistas de formalismos que no son imprescindibles, haciendo más punzante la película.

Esto, claro, no sentó bien entre las autoridades franquistas, que estaba en proceso aperturista intentando vender una imagen irreal de una España más libre y abierta. Fernán Gómez la retrata en su mayor miseria, y no esquiva los factores causantes, haciendo de ‘El mundo sigue’ una obra valiente e imprescindible que le corona como un maestro de nuestro cine.

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