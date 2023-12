Muere a los 101 años Norman Lear. Adiós a la leyenda televisiva que cambió para siempre las sitcoms

Ha muerto toda una leyenda. Y se dice sin exagerar ya que muchas de las que consideramos leyendas de la televisión palidecen frente a la figura de Norman Lear. El guionista y productor norteamericano responsable de 'Todo en familia' o 'Los Jefferson' ha fallecido este pasado martes a sus 101 años de edad en su domicilio de Los Angeles.

Una gran pérdida porque, habiendo estado involucrado en más de un centenar de series, puede que sea uno de los mayores productores y "más revolucionarios" que ha tenido el medio en toda su historia, al menos en Estados Unidos. Tal como asegura su familia en un comunicado:

«Norman vivió una vida de creatividad, tenacidad y empatía amó profundamente nuestro país y pasó su vida ayudando a preservar sus ideas fundamentales de justicia e igualdad para todos.»

La carrera de Lear arrancó como vendedor a domicilio, trabajo que compaginaba escribiendo sketches para diversos dúos cómicos de la época como Dean Martin y Jerry Lewis. Posteriormente empezó a trabajar en televisión y en 1959 crearía su primera serie: 'El comisario' (The Deputy), western protagonizado por Henry Fonda.

Lear empezó a despuntar varios años después con la nominación al Óscar por 'El novio de mi mujer' (protagonizada por Dick Van Dyke y Debbie Reynolds) algo que propició el adaptar la británica 'Till Death Us Do Part' en 'Todo en familia', que con nueve temporadas logró generar media docena de spin-offs, algunos de los cuales tan famosos o más que la sitcom familiar original.

El rey de hablar de temas sociales

Hablar de Norman Lear es hablar directamente de comedia de situación, de sitcom familiar y de televisión en general y cómo la transformó en los años 70 haciendo algo que en esa época simplemente no se hacía: hablar de temas sociales, políticos y culturales. Así, en sus series se tocaban temas como la homosexualidad, racismo, aborto, la guerra de Vietnam e incluso la violencia sexual.

Famosa es una trama de 'Todo en familia', su principal campo de pruebas en ese sentido, con un intento de violación a Edith (Jean Stapleton). La primera vez que se representaba eso en una comedia estadounidense. Para Lear era muy importante que el público no solo se riera, sino que también se preocupase por lo que pasaba con los personajes:

«Al principio, con todas las series, íbamos a por la carcajada. Pronto pasó por nuestra mente que cuanto más se interesase la audiencia —trabajábamos de media con 240 personas en directo—, si les podías hacer interesarse, lo más que se interesen, más fuerte ser reían.»

Además de tratar temas sociales, a Norman Lear le gustaba ir más allá de los modelos de familia clásicos: en 'Los Jefferson' los mejores amigos de Louise (Isabel Sanford) es un matrimonio interracial (Tom y Helen); en 'One day at a time' (el original de 'Día a día') teníamos una madre soltera; o, si bien no crea sino produce, mismamente 'Arnold' (Diff'rent Strokes) es la historia de una familia que adopta a los hijos negros de su fallecida ama de llaves.

Una figura fundamental en la televisión no solo estadounidense sino global. Descanse en paz.

