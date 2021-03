Globos de Oro 2021: Norman Lear, figura clave en la historia de la comedia televisiva

Principal responsable de la explosión de la televisión vanguardista estadounidense en la década de 1970, Norman Lear es sinónimo de sitcom. Es probable que títulos como 'Todo en familia', 'Los Jeffersons', 'Maude', o 'Sanford and Son' no sean relevantes en España ni tampoco te suenen demasiado, pero la contribución del homenajeado escritor y productor a la televisión norteamericana ha sido vital para que actualmente estas comedias de situación sigan progresando.

El rey Lear

Me gusta cantar desnudo. Y pienso mucho en que ningún grupo de científicos de ningún lugar de la tierra haya demostrado que ese no sea el secreto de la longevidad.

Lear comenzó su carrera como escritor de televisión en 1950 cuando él y su socio, Ed Simmons, firmaron un contrato para escribir guiones para 'Ford Star Revue'. El show comenzó con un elenco rotativo de cuatro cómicos populares, en un formato similar al de un espectáculo de vodevil o una revista, y el prestigio de los anfitriones permitía que el programa contara con invitados y talentos tan reconocidos para actuaciones individuales. A medida que se iban agregando más anfitriones a la lista del programa, el nombre se cambió a 'All Star Revue'.

Después de solo cuatro programas, Jerry Lewis los contrató para escribir para él y Dean Martin en 'The Colgate Comedy Hour', donde trabajaron hasta finales de 1953. Luego pasaron dos años en 'The Martha Raye Show' y Lear pasó a trabajar por su cuenta para 'The Tennessee Ernie Ford Show' y 'The George Gobel Show'. En 1958, Lear se asoció con el director Bud Yorkin para formar Tandem Productions. Juntos produjeron varios largometrajes, y Lear asumió roles como productor ejecutivo, escritor y director.

Fue nominado a un premio de la Academia en 1967 por su guión de 'El novio de mi mujer'. En 1970, CBS firmó con Tandem para producir 'Todo en familia', que se emitió por primera vez el 12 de enero de 1971 y duró nueve temporadas. Ganó cuatro premios Emmy a la mejor serie de comedia, así como el premio Peabody en 1977. 'Todo en familia' fue seguida por una sucesión de otros exitosas series como 'Maude', 'Sanford and Son', 'Good Times', 'Los Jeffersons' o 'Mary Hartman, Mary Hartman'.

Preocupado por la creciente influencia de los evangelistas religiosos radicales, Lear decidió dejar la televisión en 1980 y formó People For the American Way, una organización sin fines lucrativos diseñada para defender las garantías de la Declaración de Derechos y rastrear violaciones de derechos y libertades constitucionales. La asociación sigue siendo una voz influyente y eficaz a favor de la libertad. En 1982, produjo el especial de televisión de dos horas 'I Love Liberty', llenando con sus estrellas todo el Sports Arena de Los Ángeles.

En 2001 Norman Lear y su mujer compraron una de las pocas copias originales que aún se conservan de la Declaración de Independencia. Durante la década que la poseyeron, la compartieron con el pueblo estadounidense a través de una gira por los 50 estados. Como parte de este viaje por carretera, Lear lanzó Declare Yourself, una iniciativa de votantes jóvenes no partidista que registró más de cuatro millones de nuevos votantes jóvenes en las elecciones de 2004, 2006 y 2008.

Todas esas inquietudes sociales, esa ansia de libertad, fue clave en su obra. Todo comenzó con una serie sobre un hombre blanco intolerante y cascarrabias llamado Archie Bunker. Con 'Todo en familia', Lear construyó un mundo televisivo que reflejaba el mundo real, especialmente las partes desagradables e incómodas, por primera vez. Aunque desde el humor, las series de Lear fueron los primeros en abordar el aborto, la menopausia, la política y el sentimiento contra la guerra.

Lear fue el primero en presentar de manera prominente a una pareja casada interracial, el primero en presentar un personaje transexual y el primero en hacer que los temas de raza y clase fueran las historias principales de la televisión. Lo más importante es que Lear fue el primer creador y productor en colocar a la familia negra en la televisión, brindando por el conocimiento, la empatía y la normalidad del pueblo americano.

'Los Jeffersons', spin-off de la anterior, fue la comedia de situación familiar negra de mayor duración en la televisión. La serie comenzó justo cuando la clase media negra se estaba construyendo a raíz del movimiento posterior a los derechos civiles y fue el primer programa en representar a una familia negra que no era de la clase trabajadora. El programa presentó a uno de los personajes de televisión negros más icónicos de la historia. George Jefferson era la representación que los negros estaban esperando: era la esperanza y el sueño.

La serie educó a los espectadores a través del desarrollo de George, disipando mitos y estereotipos, y expandiendo la conciencia de los espectadores de cualquier raza. El ingenio y los juegos de palabras todavía son de los más recordados en la televisión americana. A pesar de todo, a principios de los 80 la población de clase media negra había crecido y, con el boom de Reagan, muchas familias se habían mudado. Ahora que los Jefferson ya no eran una historia única, la serie había perdido parte de su corazón y CBS la cancelaría abruptamente sin un final para ellos.

El pasado domingo Norman Lear era homenajeado durante la ceremonia de los Globos de Oro 2021, dejando alguna imagen para el recuerdo y un emotivo discurso donde recordó nombres y apellidos de un montón de gente con la que ha trabajado durante toda una vida. "Nunca he vivido solo y nunca me he reído solo", destacó el domingo.

A buen seguro que este reconocimiento servirá para acercar a Norman Lear a unas nuevas generaciones que se sorprenderán con la modernidad y vigencia de buena parte de su discurso. Tal vez debamos ir tomando nota, porque nunca es tarde.