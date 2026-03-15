"El teatro y la televisión pierden a una grande". El reparto de 'Aquí no hay quien viva' se despide de Gemma Cuervo

A sus 91 años, Gemma Cuervo nos dejaba este sábado 14 de marzo de manera repentina. Nacida en Barcelona y comenzando su carrera a finales de los sesenta, ha dejado una huella indeleble en la escena artística española, en papeles en teatro, radio, cine y televisión. Pese a su edad, nunca llegó a retirarse formalmente de los focos, con papeles tan recientes como en 2024, demostrando su amor y su compromiso de por vida por la interpretación.

La actriz ha recibido aluvión de comentarios de despedida en redes en las últimas horas. Entre los más sentidos son los mensajes que les mandan sus compañeros de reparto en 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina'. Los elencos de ambas series pasaron pasi una década codo con codo con ella en el set.

Luis Merlo se despedía recordando que "El teatro y la televisión pierden a una grande, pero tu legado seguirá vivo en cada personaje y en cada recuerdo." Malena Alterio admiraba su legado en la radio. "Si empiezas a mirar para atrás y ves lo que hizo es alucinante". Fernando Tejero expresaba su luto en Instagram, "Que triste despedida. Que buen legado dejas como actriz y como persona".

Los hermanos Caballero, por su parte, agradecían su "talento y dedicación" durante tantos años, y lamentaban la marcha de una "actriz inmensa" y de la última de sus "Supernenas". Alberto escribía "Las supernenas, allá arriba, cabalgan juntas de nuevo" mientras que Laura expresaba "Ahora sí que nos quedamos huérfanos".

Se siente especialmente apropiado ahora que su última aparición televisiva fuese entre aplausos. El pasado noviembre se pasó por 'La Revuelta' levantando el teatro entero y saludando con simpatía a "sus followers". Su longeva trayectoria habla por sí sola, pero para toda una generación, su rol de Vicenta ha supuesto un personaje inolvidable por su sensibilidad y buen humor.

En Espinof | Dani Rovira ha durado un suspiro en RTVE. La pública cancela una de sus grandes apuestas tras solo tres programas

En Espinof | 'El Hormiguero' se mantiene imbatible en la batalla de los late shows. Pero la influencia de 'La Revuelta' sigue siendo transmedia