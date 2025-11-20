La sorpresa más bonita de 'La revuelta' tiene nombre y apellidos. Gemma Cuervo puso a todos sus followers en pie de la mano de su hija

Vaya momento más emotivo vivimos los espectadores de 'La revuelta' anoche. El programa de David Broncano vivió lo que el propio presentador calificó como "la sorpresa más bonita" cuando vio entrar en el escenario del teatro Príncipe de Madrid, donde se graba el talk show, a toda una leyenda: Gemma Cuervo.

La icónica actriz, que lleva ya un tiempo retirada del mundo del espectáculo (aunque está bastante activa en redes sociales como TikTok) entró en el escenario de la mano de su hija, la también actriz Cayetana Guillén-Cuervo, quien presentaba su pódcast sobre sexualidad. En ese momento, todo el teatro se puso en pie ovacionando a la artista.

"¡Followers!"

«Mira mami, tus followers», le decía la hija a su madre quien no dudó en saludar a todo el público lanzando besos al grito de «¡Followers!». Gemma Cuervo, con sus 91 años se mostró lozana y visiblemente emocionada: «No puedo dejaros, os quiero», se despedía la protagonista de, entre otras, 'Aquí no hay quien viva'.

Una sorpresa que, como podéis imaginar, nos ha robado el corazón al millón seiscientos mil espectadores que tuvo el programa anoche. Muchos de los cuales no dudaron en dejar patente su emoción en redes sociales con comentarios como «la emoción se palpaba desde casa» o «se me mete la Ría de Vigo en los ojos», entre otros.

Como comentaba, Cayetana Guillén-Cuervo había ido a presentar en 'La revuelta' su pódcast No te lo Cayes, centrado en la sexualidad, relaciones y bienestar y precisamente su última invitada fue su madre, Gemma Cuervo. Durante la conversación surgieron las escenas de sexo y desnudos que ambas actrices habían protagonizado durante su carrera.

