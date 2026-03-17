"Nadie lo vio venir". Sarah Michelle Gellar rompe su silencio sobre la cancelación del reboot de 'Buffy' y echa directamente la culpa a un ejecutivo

Sábado por la mañana. Sarah Michelle Gellar publica un vídeo en Instagram dando la peor de las noticias para el fandom de 'Buffy, cazavampiros': el reboot/secuela de la mítica serie sobrenatural no sigue adelante. Horas antes, su teléfono sonó durante la premiere de 'Noche de bodas 2' en el SXSW. Un gran día (la primera vez que iba al festival) estropeado por la fatídica noticia.

«Nadie lo vio venir, ni siquiera el jefe de Searchlight», asegura Gellar hablando para People. Además, no solo sentó mal la noticia en sí, sino también el momento en el que se dio la llamada: a punto de entrar en el escenario para presentar la película y el fin de semana de los Oscars donde la directora del reboot, Chloé Zhao, estaba nominada por 'Hamnet'. «Eso dice mucho», comenta la actriz.

Una Zhao para la que la noticia de la cancelación de la serie, que había recibido orden de episodio piloto pero no de temporada, no le pilló de sorpresa. Así, al menos, lo aseguró durante la alfombra roja de los recientes Oscars 2026. Sin embargo, se muestra esperanzada: «Las cosas ocurren por algo, y nuestros corazones siguen abiertos y estamos receptivas la misterio. Y a dónde nos llevará esto.»

Ejecutivo no compasivo

Si bien Zhao se mostró bastante diplomática, su socia Gellar entró en modo ataque señalando, directamente, a un ejecutivo orgulloso de no haber visto la serie original como principal culpable de que 'Buffy: New Sunnydale' no recibiese la luz verde definitiva:

«Tuvimos un ejecutivo en nuestra serie que no solo no era un fan de la original, sino se enorgullecía en recordarnos constantemente que nunca había visto la totalidad de la serie y cómo no era para él. Eso es bastante arduo cuando hablas de una propiedad que es tan adorada como Buffy, no solo para el mundo, también para mí y Chloé. Eso te muestra la dura batalla que estuvimos librando desde el primer día, cuando tu ejecutivo está literalmente orgulloso de decirte que no la había visto.»

Si bien Sarah Michelle Gellar no nombra al ejecutivo. Este desde luego no podía ser ningún mindundi de ser el único culpable. Es más, según Deadline, este se trataría ni más ni menos que de Craig Erwich, el mismísimo presidente de Disney Television y supervisor, como tal, de los originales de Hulu entre los que se encontraba esta nueva 'Buffy'.

Desde luego, Erwich tiene la última palabra en todo momento y al parecer aquí no hubiera remado a favor de obra. Ahora bien, las razones exactas no están nada claras.

Al parecer, cuando se rodó el piloto, protagonizado por Gellar y Kiera Armstrong, el equipo de la serie recibió un comentario de Hulu: la serie era demasiado juvenil. Según fuentes internas, otro problema es que era "pequeña".

Claro, lo extraño es cómo estas preocupaciones por parte de la plataforma no se resolvieron en todo el proceso de preproducción y producción. Por ejemplo, si se ve que fichan a una chica de quince años para protagonizar la serie, digamos que ya se ve que no será demasiado adulta.

Una vez recibida la nota, Nora y Lilla Zuckerman, las guionistas y coshowrunners, reescribieron al completo el piloto. Según cuentan, el nuevo guion era de 90 minutos, más adulta y con mayor presencia de Buffy Summers.

Si bien fue esta nueva versión fue bien recibida por ambos estudios (Searchlight y 20th Television), desde Hulu no estaban nada convencidos. Que sea por coste o porque todavía les parecía pequeña en comparación a la original, todavía no se sabe.

Ahora quedan dos opciones. La primera: que Chloé Zhao, Sarah Michelle Gellar y compañía intenten vender la serie tal como la tienen diseñada a otras cadenas/plataformas, lo cual es difícil siendo una IP propiedad de Disney. La segunda: que desde 20th Television decidan hacer borrón y cuenta nueva e intentarlo con otro planteamiento.

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