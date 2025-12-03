Sangre, cachondeo y un reparto espectacular. El tráiler de 'Noche de bodas 2' promete un auténtico festín para los amantes del terror

He de confesar que, cuando vi por primera vez la 'Noche de bodas' original, no terminé de entrar del todo en el juego que ofrecieron el dúo de realizadores Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett —más conocidos como Radio Silence—. No obstante, después de ver el tráiler de la inesperada secuela y, más concretamente, el nivel de su reparto, reconozco que tengo unas ganas tremendas de echarle el guante a 'Ready or Not 2: Here I Come' —ese es su título en su país de origen—.

Noche de bo2

En un par de minutos, Bettinelli-Olpin y Gillett, que han aparcado su trabajo resucitando la franquicia 'Scream' para dedicarse a otros menesteres, ponen toda la carne en el asador al recuperar la trama donde lo dejó su predecesora, hilvanando con precisión todo para hacer verosímil que su sufrida protagonista haya caído por segunda vez en la misma situación —más o menos como ocurrió con John McClane en la segunda 'Jungla de cristal'—.

Tal y como podemos ver en su sinopsis oficial, 'Noche de bodas 2' no titubea a la hora de ampliar el lore de su peculiar universo y tirar la casa por la ventana al abrazar la fórmula de hacer más grande lo que ya funcionó en su momento.

"Momentos después de sobrevivir a un ataque de la familia Le Domas, Grace descubre que ha alcanzado el siguiente nivel del juego, y esta vez acompañada por su hermana Faith, con quien mantiene una relación distante. Grace tiene una oportunidad para sobrevivir, mantener con vida a su hermana y reclamar el Alto Trono del Consejo que controla el mundo. Cuatro familias rivales la persiguen para hacerse con el trono, y quien gane lo gobernará todo".

En lo que respecta al reparto, Samara Weaving vuelve a la carga como Grace, y estará acompañada de —ojo— Kathryn Newton, Sarah Michelle Gellar, Elijah Wood, Shawn Hatosy, Kevin Durand, James Vanderbilt, Néstor Carbonell y, esto sí que no lo veíamos venir, el mismísimo David Cronenberg. Desde luego, un festival de rostros más que conocidos con ganas de pasarlo muy, pero que muy bien en el set de rodaje.

La única mala noticia es que aún queda un trecho para que podamos sentarnos a disfrutar de 'Noche de bodas 2', cuyo estreno está previsto para el 10 de abril del inminente 2026. Un poquito de paciencia, porque la cosa promete.

