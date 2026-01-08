Sarah Michelle Gellar, sobre la nueva serie de 'Buffy cazavampiros': "No es una secuela, es una continuación"

Sarah Michelle Gellar no quiere que nos refiramos a la nueva serie de 'Buffy Cazavampiros' como una secuela o un reboot. Así lo ha comentado hablando en el podcast Shut Up, Evan, en la que ha comentado un par de cosas sobre la nueva entrega de las aventuras de Buffy Summer y una nueva generación de slayers.

«No es una secuela, no es un reboot... es una continuación», afirma la actriz y productora ejecutiva de esta serie, que recibirá de título definitivo 'Buffy: New Sunnydale'. Un título que busca reflejar que «es Buffy, pero también algo más.»

No la llames serie, llámala ficción por capítulos

Gellar, para la que, por sus palabras, hay una diferencia entre una secuela y una continuación no desvela demasiado sobre el argumento de la serie. Eso sí, comenta que nos enteraremos de dónde está Buffy «en este mundo y qué es este mundo en el que Buffy vive». Una frase algo críptica con la que se puede entender por qué no quiere llamarla secuela ni reboot.

Por otro lado, Gellar habla de cómo fue la pasión de Chloé Zhao por el proyecto lo que la animó a participar ya que, como suele pasar, era muy reticente a un reboot de la serie. Sin embargo, parece estar altamente satisfecha con el resultado:

«Me comeré mis palabras y me parece bien, he aprendido la lección. Nunca vi cómo y por qué podría ser tan buena [como la serie original]. No estoy intentando que sea mejor. Quiero mantener y honrar la memoria de lo que creamos. Sé que a veces esa memoria crea conflictos en la gente sobre cómo se supone que deben sentirse al respecto, pero mucha gente ha puesto su sangre, sudor y lágrimas en hacer lo que creo que es una serie increíblemente buena, y estoy orgullosa de ello.»

Eso sí, nos tocará ser pacientes para juzgar si cumple lo prometido. Actualmente sigue en proceso de desarrollo. Hulu encargó un piloto y ese piloto se rodó durante el pasado verano pero todavía no hay luz verde para una temporada completa. Por otro lado Gellar y compañía están ajustando cosas todavía para asegurarse de que sea una continuación perfecta.

