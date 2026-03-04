¿Quién es la nueva Lady Whistledown? La temporada 4 de 'Los Bridgerton' ha plantado un misterio fascinante con potencial para refrescar la serie de Netflix por completo

Ya nos hemos despedido definitivamente de 'Los Bridgerton' hasta nuevo aviso. Todavía tenemos por delante más temporadas de la serie de Netflix para seguir centrándonos en los romances de la familia, pero la cuarta temporada de 'Los Bridgerton' ha introducido un cambio clave que promete traer cola en el futuro: una nueva Lady Whistledown.

¡Este artículo contiene spoilers sobre la cuarta temporada de 'Los Bridgerton'!

Cambio de pluma

Al final de la tercera temporada de 'Los Bridgerton', Penelope reveló en público su identidad como Lady Whistledown. Y aunque ha podido vivir más tranquila con su marido y su familia, esta revelación también le ha complicado un poco la vida.

Ahora Penelope ya no disfruta de ese secretismo e intimidad para escribir. Y, lo que es peor, ahora la reina Carlota le exige constantemente que siga proveyéndola de salseos... Así que entre una cosa y otra, pues Penelope ha decidido dejar la pluma y dejar de ser Lady Whistledown para escribir lo que le apetezca.

Sin embargo, al final de la temporada llega un nuevo panfleto desde una nueva Lady Whistledown. Un recurso que viene de miedo para poder seguir utilizando la voz de la incomparable Julie Andrews como narradora, pero que también plantea una gran pregunta: ¿Quién es la nueva Lady Whistledown?

Lady Whistledown necesita ser alguien que se mueva en el anonimato para poder enterarse de todos los chismes y tejemanejes sin levantar sospechas. Y la realidad es que tenemos varias opciones muy prometedoras.

Una opción que cobra mucha fuerza es Alice Mondrich, que se ha perfilado como un personaje clave en esta temporada y ahora es una dama de compañía de la reina. Su posición, de alguien que conoce a las clases bajas pero ahora se mueve entre las altas, le daría una perspectiva única, además de que podría fortalecer su posición en la corte. De la misma manera, Brimsley sería un candidato interesante, todo por complacer a la reina y tenerla entretenida.

También podría tratarse de Eloise Bridgerton, quien tiene una perspectiva muy curiosa de la sociedad. Además, ya conoce a los impresores y repartidores que usaba Penelope, con lo que podría mantener vivo el negocio. Ahora que su percepción del amor y la familia está empezando a cambiar, podría ser un giro muy interesante para el personaje.

Personalmente una idea que me parece muy curiosa es el tándem de Lady Featherington y Mrs. Varley, que ahora ha vuelto a su casa de siempre y se ha arreglado con su antigua ama. Las dos forman un dúo tremendo para confabular, y podrían seguir explotando el negocio de Penelope trayendo chismes de todas las clases sociales entre las dos. Además, quizás Penelope sacó su talento para escribir de su madre y todavía no lo sabíamos.

No podemos olvidarnos de Cressida, la nueva Lady Penwood. En la anterior temporada intentó apropiarse del mérito de Lady Whistledown pero le salió regulinchi. Es posible que en este tiempo fuera de Londres, especialmente con su nueva pasión por la literatura, haya mejorado su escritura y desarrollado su propia voz. Desde luego, sería una estrategia tremenda para colarse de nuevo en la sociedad.

Otra opción muy interesante sería Colin Bridgerton, para que todo quede en casa. Ya sabemos que Colin es escritor, y nadie esperaría que un hombre se ocultase bajo el manto de Lady Whistledown... Aunque quizás simplemente se trate de la propia Penelope, que montó la pantomima de dejar sus panfletos tan solo para poder retomarlos en paz.

En cualquier caso, la showrunner Jess Brownell asegura que la decisión ya está tomada. "Shonda [Rhimes] y yo tuvimos una conversación muy gorda en la temporada 3 y lo discutimos. Sabíamos que no podíamos mantenerlo demasiado tiempo, y que no había apuestas tan altas ni tanto drama", dijo a IGN.

La realidad es que en realidad podría ser cualquier habitante de Mayfair, incluso alguno de los criados de Mayfair a los que hemos conocido mejor en esta temporada. O quizás se trata de un personaje nuevo que 'Los Bridgerton' aún está por presentar... Nos tocará esperar al próximo panfleto, queridos lectores.

