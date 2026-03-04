Todavía le queda algo de fuelle a la fórmula Gran Hermano. 'GH Dúo' consigue aguantar el tipo tras el último descalabro de la marca

La pasada noche del martes Carlos Lozano era declarado el ganador de la cuarta edición de 'Gran Hermano Dúo'. En la gala final del programa, el veterano presentador televisivo conseguía una holgada diferencia con Anita Williams del 65,1% frente a 34,9%, y se resarcía de haber quedado en segundo puesto hace diez años cuando participó en 'GH Vip'. El participante ha sido uno de los más mediáticos en esta edición, consiguiendo ya una gran victoria cuando se impuso a Manuel antes de las semifinales.

La final se hacía con un 14,2% de cuota de pantalla y 884.000 espectadores, igualando su máximo de espectadores y superando la media de la cadena, que actualmente está en 9%. Es también una mejora sustancial con respecto a la catastrófica pasada edición del programa principal, un 'Gran Hermano 20' para el olvido que tenía que cerrar las puertas a finales de 2025 antes de lo esperado por el bajón de audiencias, y que por momentos parecía el fin del formato.

No todo está ganado, eso sí. Se trata igualmente de la final menos vista de la versión de cualquier Gran Hermano con famosos (Vip o Dúo). En las pasadas ediciones se consiguieron superar el millón de espectadores sin problemas, y la cuota de pantalla promediaba un porcentaje con al menos tres puntos por encima.

De momento esto tendrá que valer. El programa se va así con la cabeza alta y deja el terreno preparado para el esperado subidón que dejará 'Supervivientes 2026'. Los números de Telecinco siguen sin ser muy optimistas, pero está teniendo algunas sorpresas en este comienzo de año. 'Casados a primera vista' está funcionando francamente bien. El pasado lunes consiguió liderar durante su franja y lleva dos semanas seguidas superando su propio récord de audiencia.

En la crisis de identidad de la cadena tampoco les está viniendo nada bien que desde Youtube les estén adelantando por la izquierda con 'La casa de los gemelos'. El programa es una versión extrema del reality que parece apelar al mismo target y de hecho puede estar haciendo que muchos se pasen de bando. Su próxima edición, 'La cárcel de los gemelos', cuenta con una plantilla de concursantes con la que Telecinco habría salivado en otra época, como Dakota Tárraga o Frank de la Jungla.

