"Debería darte vergüenza, Disney". Evangeline Lilly explota y critica los despidos en Marvel para ser sustituidos por inteligencia artificial

Disney nos sorprendió al anunciar hace unos días una oleada masiva de despidos que iba a afectar principalmente al departamento Marvel Studios. Ahora la actriz Evangeline Lilly, que da vida a Avispa en el UCM, ha explotado y ha criticado a Disney por tomar esa decisión con el aparente objetivo de sustituirlos a todos con el uso de la inteligencia artificial.

La intérprete se ha pronunciado al respecto a través de un mensaje en su cuenta de Instagram, donde comenta que "debería darte vergüenza, Disney. Por darle la espalda a las personas que construyeron el poder que ahora estás usando para desecharlas", añadiendo que "artistas que diseñaron y dieron vida a los días de gloria de Marvel... Os aplaudo. Estuve allí. Sé lo que hicisteis. Sé con qué pasión trabajaron día y noche para que la magia sucediera. Vosotros sois los magos, sin importar cómo lo presenten los Magos de nuestro nuevo Oz en el futuro. Jamás os olvidaré".

"Me parece repugnante y horrible"

Lilly también se queja de la situación actual señalando que "¿dónde están las leyes que ELIMINAN todo el arte humano del banco de IA? ¿Por qué pueden robar nuestro talento y usarlo para enriquecer a los ejecutivos mientras los artistas responsables de alimentar a sus robots pasan hambre? ¡Qué asco!". Es evidente que no está para nada de acuerdo con Sandra Bullock sobre la necesidad de usar esta tecnología...

Y es que tras enterarse de que los despidos eran reales, Lilly no tardó en posicionarse: "No puedo creer que Disney haya despedido a los artistas que dieron vida al actual Universo Marvel con su imaginación y su genialidad. Que las personas que inventaron y diseñaron estos personajes estén siendo reemplazadas por inteligencia artificial. Una IA que tomará sus diseños y lo que esos artistas crearon, y lo utilizará para crear nuevas versiones".

Además, la actriz añade que al enterarse de la noticia se puso en contacto con Andy Park, quien creó su traje de Avispa, y tiene un recordatorio especial para él: "Lo siento muchísimo, Andy, y lo siento muchísimo por todos y cada uno de los 1000 artistas que Disney despidió, y en particular por todo el equipo de Marvel, que ahora se considera obsoleto después de haber construido el imperio Marvel". De hecho, alabó su trabajo y se mostró espantada ante lo que se viene: "son creaciones humanas, y no deberían ser robadas por gigantes tecnológicos para que sus robots las repliquen. Me parece repugnante y horrible, y apoyo a todos los artistas y a Andy".

Algo me dice que en Disney no van a estar nada contentos con estas declaraciones, por lo que veremos si afecta de alguna forma a la continuidad de Lilly en el Universo Cinematográfico de Marvel.

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