Ryan Reynolds da buenas y malas noticias a los fans de 'Deadpool' sobre su futuro. "Es un personaje secundario"

En julio de 2014, Internet solo hablaba de una cosa: el vídeo de una película de 'Deadpool' que se había filtrado en YouTube y que parecía tan divertida que la mayoría nos preguntamos por qué no se había convertido en una película hecha y derecha. Ryan Reynolds, que fue quien filtró el vídeo, tardó solo dos años en demostrar la viabilidad del personaje recaudando 782 millones en su primera parte. Ahora, diez años y tres películas después, ha anunciado buenas y malas noticias para los fans.

¡Cuartas paredes a mí!

Tal como le ha contado a Sunday Today, Reynolds ha anunciado que tendremos más Deadpool pronto, pero no como el público espera: "Tengo algunas cosas más o menos escritas, pero no creo que vuelva a centrarme en él otra vez. Es un personaje secundario. Es un tío que funciona en un grupo". No se sabe si eso significa que está escribiendo sus escenas de 'Vengadores: Secret Wars' o de una posible 'X-Men', o a qué se está refiriendo.

No es la primera vez que dice algo así: hace unos meses, en The Hollywood Reporter, afirmó que "centrarse en Deadpool funciona mejor si le quitas todo y le pones contra la pared. No puedo hacer eso otra vez". Si está preparando una película de equipo, cabe destacar que, en los cómics, Deadpool ha estado en unos cuantos, desde Héroes de Alquiler hasta la Iniciativa Grandes Lagos, Thunderbolts o Arma X. El cielo es el límite.

Lo único que está claro es que después del exitazo de 'Deadpool y Lobezno', Marvel no va a dejar que se vaya muy lejos. Reynolds es la gallina de los huevos de oro superheroica, y tiene carta blanca para hacer lo que le de la gana. Y en un panorama francamente incierto para los superhéroes, confiar en lo que ya ha funcionado y cruzar los dedos es lo único que pueden hacer para seguir siendo relevantes. Vamos, que tendremos Deadpool, de una manera o de otra, hasta que Reynolds tenga 90 años.

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