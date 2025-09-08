En 2014 "alguien" filtró metraje de prueba de 'Deadpool' y lo convirtió en una franquicia millonaria. Ryan Reynolds acaba de admitir lo que todos pensábamos

Era un buen día de julio, quedaba aún reciente el estreno de 'Días del futuro pasado', pero el universo mutante todavía tenía un as bajo la manga. De las profundidades de internet emerge un metraje de prueba de cómo se vería hipotéticamente una película de 'Deadpool'. Era una secuencia de apenas dos minutos llena de chistes meta y mucha violencia con Ryan Reynolds como el mercenario bocazas. Aquel movimiento fue el primer contacto del público con un proyecto que se morían de ganas de ver, y gracias a un anónimo filtrador, ese interés llegó a 20th Century Fox.

Aquel anónimo filtrador era, por supuesto, Ryan Reynolds, pero han tenido que pasar 11 años para que el intérprete al fin lo admita. Lo ha hecho en una conferencia en el festival internacional de Toronto (TIFF), haciendo memoria de un momento que supuso todo un punto de inflexión en su carrera.

"Un cabrón filtra el material online y yo en plan, ¿sabes? mirando al tipo en el espejo lavándome los dientes. Y me quedo, tío, ¿qué has hecho? ¡Esto podría estar penado por la ley! Pero internet forzó al estudio a decir: 'vamos a hacer esta película', y 24 horas más tarde, la película tenía luz verde".

Hasta ahora Reynolds había eludido dar una respuesta clara una y otra vez, y solo lo mencionaba para bromear sobre ello. En 2016 decía en el programa de Jimmy Fallon que "estoy 70% seguro de que no fui yo", y haciendo la promoción en el programa de Graham Norton dijo que había sido su madre. Lo más cerca que estuvo de admitirlo fue el año pasado, en un polígrafo de Vanity Fair donde decía que igual hubo algo de asistencia por su parte.

"Estoy agradecido de haber escuchado a mi instinto, y agradecido de no haber hecho lo correcto en ese momento", comentaba Reynolds en el TIFF. La jugarreta fue inapelable y al estudio le hizo ver que claramente era una película que el público quería ver. 'Deadpool' acabó haciendo 780 millones de dólares de un presupuesto de solo 58, y el antihéroe pasaría a convertirse en uno de los personajes cinematográficos más queridos de Marvel. Antes de la filtración, el metraje llevaba cuatro años en un cajón después de haberlo rodado con Tim Miller. El estudio simplemente no creía que una película de superhéroes para adultos podría funcionar.

Es interesante pensar que todo esto no habría pasado sin 'X-Men: Orígenes Lobezno', la fallida precuela de uno de los mutantes más populares decepcionó, entre muchas otras cosas, por introducir a un Deadpool como aburrido villano que nada tenía que ver con la identidad original del personaje, y seguramente no hizo más que amplificar el deseo de los fans y del propio Reynolds de ver a una iteración fiel del personaje en la gran pantalla.

