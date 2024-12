El director de 'Deadpool' desvela decepcionado cuánto dinero ganó por hacer la película. "¡Habrías hecho más en un episodio de 'The Walking Dead'!"

Hace años, en España se decía que si querías ser un director (o un actor) con prestigio debías hacer películas, pero que si lo que pretendías era ganar dinero, lo suyo era zambullirse en la publicidad: rodajes cortos, muy caros, pero que te solucionaban unos cuantos meses e incluso podían financiar tu proyecto indie. Por lo visto, la diferencia de presupuesto entre distintos medios sigue sin estar tan bien controlada, y, para muestra, una pequeña anécdota de Tim Miller, director de 'Deadpool'.

Vaya Tim-o

Tim Miller fue el encargado de llevar a buen puerto aquella primera parte, pero no volvió para la segunda ni para la tercera. De hecho, a posteriori solo se ha encargado de 'Terminator: Destino oscuro' y de los reshoots de 'Borderlands' (aunque probablemente hasta él quiera olvidarse de aquello). Y él mismo explica en Collider a qué se debe, en parte, que se haya dedicado últimamente más a labores de producción.

Quizá no lo sepáis, pero ser un director primerizo en Hollywood no da dinero, y te lo voy a decir de manera exacta. Gané 225.000 dólares por dirigir 'Deadpool'. Sé que suena como mucho dinero, pero para dos años de trabajo no lo es. No es que no esté agradecido, estoy agradecido de cojones, es lo que hay cuando eres un director novato. Mi agente me dijo: "¡Tío, habrías hecho más en un episodio de 'The Walking Dead'!"

De hecho, aclara a posteriori algunos mitos sobre la Meca del Cine: "Creo que mucha gente piensa que todos ganan millones y millones en Hollywood. Simplemente no es lo que pasa, no siempre. No quiero sonar como alguien que no está agradecido porque funcionó, tenía 50 años cuando me dieron la oportunidad de dirigir 'Deadpool', y pensaba que no iba a tener una oportunidad de dirigir una película aunque había querido hacerlo durante toda mi vida". Los sueños se cumplen a veces si vives en Hollywood (y no quieres dirigir 'The Walking Dead').

En Espinof | Todas las películas de la saga 'X-Men' ordenadas de peor a mejor

En Espinof | Las mejores películas de 2024