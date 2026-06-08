La temporada 3 de 'One-Punch Man' fue un fiasco catastrófico para los fans. Contra todo pronóstico, el anime ha sido un éxito para sus creadores

Después de diez años de espera, en 2025 vimos por fin el regreso de 'One-Punch Man' con su tercera temporada. Por desgracia, los nuevos episodios vinieron rodeados de polémica y la vuelta de Saitama no consiguió levantar el nivel tras la desastrosa tercera temporada.
Aún así, parece que hay más anime en marcha, y es que además desde Bandai Namco consideran que la tercera temporada de 'One-Punch Man' ha sido todo un éxito.
Nos quedamos con lo positivo
La tercera temporada de 'One-Punch Man' vino acompañada de drama casi con cada nuevo capítulo. Se encuentra entre los animes peores valorados de 2025 y los responsables de la serie se enfrentaron a críticas muy duras por parte de los fans.
Sine embargo y a pesar de las críticas, 'One-Punch Man' terminó funcionando muy bien en streaming, y según un informe reciente de Bandai Namco fue un éxito de audiencias. Durante 2025, la compañía vio un aumento de ganacias de un 3,4% frente al año anterior, y parte de este crecimiento se ha atribuido a "los lanzamientos globales de la franquicia 'Gundam' y obras como 'One-Punch Man", nombrando directamente a Saitama como una de las claves de su éxito.
Ya sabemos que 'Gundam' es una franquicia legendaria que mueve millones a muchos niveles, y que además en 2025 también estrenó un nuevo anime. Aunque Bandai no ha desvelado cifras concretas, se ve que en Japón 'One-Punch Man' sí que ha funcionado a nivel económico, lo que explicaría por qué se han dado tanta prisa en empezar la producción de los nuevos capítulos.
Así que tenemos de nuevo un ejemplo más del choque entre Japón y el mercado internacional. Porque lo que ha funcionado muy bien en casa no ha parado de llevarse palos fuera... Pero parece que Bandai ha conseguido el resultado que buscaba y se ha quedado con lo positivo.
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