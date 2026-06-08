HOY SE HABLA DE

La temporada 3 de 'One-Punch Man' fue un fiasco catastrófico para los fans. Contra todo pronóstico, el anime ha sido un éxito para sus creadores

Saitama también puso su granito de arena para Bandai Namco

One Punch Man
3 comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
marilo-delgado

Mariló Delgado

Editor - Anime
marilo-delgado

Mariló Delgado

Editor - Anime
Linkedin
3710 publicaciones de Mariló Delgado

Después de diez años de espera, en 2025 vimos por fin el regreso de 'One-Punch Man' con su tercera temporada. Por desgracia, los nuevos episodios vinieron rodeados de polémica y la vuelta de Saitama no consiguió levantar el nivel tras la desastrosa tercera temporada. 

Aún así, parece que hay más anime en marcha, y es que además desde Bandai Namco consideran que la tercera temporada de 'One-Punch Man' ha sido todo un éxito.

Nos quedamos con lo positivo

La tercera temporada de 'One-Punch Man' vino acompañada de drama casi con cada nuevo capítulo. Se encuentra entre los animes peores valorados de 2025 y los responsables de la serie se enfrentaron a críticas muy duras por parte de los fans.

'Monster', 'Jujutsu Kaisen', 'Kimi ni Todoke' y 10 otros animes para principiantes que ver en streaming si no sabes por dónde empezar (y no estás para meterte en series de 300 capítulos)
En Espinof
'Monster', 'Jujutsu Kaisen', 'Kimi ni Todoke' y 10 otros animes para principiantes que ver en streaming si no sabes por dónde empezar (y no estás para meterte en series de 300 capítulos)

Sine embargo y a pesar de las críticas, 'One-Punch Man' terminó funcionando muy bien en streaming, y según un informe reciente de Bandai Namco fue un éxito de audiencias. Durante 2025, la compañía vio un aumento de ganacias de un 3,4% frente al año anterior, y parte de este crecimiento se ha atribuido a "los lanzamientos globales de la franquicia 'Gundam' y obras como 'One-Punch Man", nombrando directamente a Saitama como una de las claves de su éxito.

One Punch Man T3

Ya sabemos que 'Gundam' es una franquicia legendaria que mueve millones a muchos niveles, y que además en 2025 también estrenó un nuevo anime. Aunque Bandai no ha desvelado cifras concretas, se ve que en Japón 'One-Punch Man' sí que ha funcionado a nivel económico, lo que explicaría por qué se han dado tanta prisa en empezar la producción de los nuevos capítulos.

Así que tenemos de nuevo un ejemplo más del choque entre Japón y el mercado internacional. Porque lo que ha funcionado muy bien en casa no ha parado de llevarse palos fuera... Pero parece que Bandai ha conseguido el resultado que buscaba y se ha quedado con lo positivo.

En Espinof | Un anime mal hecho puede arruinar el hype del manga. Las 5 peores adaptaciones de la historia que, por desgracia, se pueden ver en 'streaming'

En Espinof | Estrategia, mechas, militarismo y las consecuencias de la guerra. Los mejores animes bélicos y dónde se pueden ver en streaming

Temas

Ver 3 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios