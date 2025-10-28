La temporada 3 de 'One-Punch Man' decepciona definitivamente a los fans y el director del anime ha terminado pagando el pato: "Está afectando a mi salud mental"

Para bien o para mal, la primera temporada de 'One-Punch Man' sentó un precedente convirtiéndose en una de las temporadas de anime más potentes de los últimos diez años. Consiguió equilibrar de maravilla una animación bien resultona con los momentos de humor absurdo característicos del manga original, pero la segunda temporada del anime cambió de estudio y dejó desencantados a los fans.

¿Nos recuperaremos de esta?

Con la tercera temporada de la serie, había esperanza y miedo a partes iguales. Y aunque el regreso de Saitama no había empezado mal y había potencial para crecer, la tercera temporada de 'One-Punch Man' sigue hundiéndose y parece que según avancen los nuevos capítulos va a costar recuperarse.

Los fans están que trinan con 'One-Punch Man', y la cabeza de turco al que le están lloviendo las mayores críticas es al director de la tercera temporada, Shinpei Nagai. El propio Nagai trató de mantener su rol en secreto porque no quería que su falta de experiencia en títulos grandes afectase a la recepción del anime e incluso llegó a pedir a los fans que dejasen presionarle con preguntas.

"Es triste ver enfadados a los fans porque se han traicionado sus expectativas", dijo el director en su cuenta de X (Twitter), como reportan desde Anime TV.

El problema es que la bola se ha ido haciendo cada vez más grande y el acoso ha llegado hasta tal punto que Nagai ha decidido borrar del todo sus redes sociales. El director era bastante comunicativo en redes y trataba de responder en todo lo posible a los fans de 'One-Punch Man', aunque las críticas y los comentarios negativos han terminado pasando factura y Nagai ha desactivado su cuenta.

"No voy a crear más cuentas. No puedo dejar pasar las acciones que degradan nuestro trabajo, así que os pido comprensión", escribió Nagai antes de desactivar sus redes. "Honestamente, esto está afectando a mi salud mental y solo trae cosas negativas para el anime, el equipo y los creadores originales."

"Una conducta así es imperdonable", continuó, refiriéndose al lado más tóxico del fandom. "A los fans que me han tratado verdaderamente bien, quiero expresar mis gratitud y mi agradecimiento. Me lo pasé muy bien".

Ahora los fans están culpando al estudio J.C. Staff y a los productores por no darle el suficiente presupuesto y atención al desarrollo del anime. Veremos qué nos depara el resto de la temporada de 'One-Punch Man', pero por ahora el mayor drama ya lo tenemos fuera de la pantalla.

