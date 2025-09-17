La temporada 3 de 'One-Punch Man' por fin se estrena después de tenernos 6 años en vilo. Su director manda un aviso a los fans: "Quizás os enfade"

Ya queda cada vez menos para el regreso de 'One-Punch Man', que estrena el mes que viene su tercera temporada después de tenernos en vilo durante seis años. El estreno además coincide con el décimo aniversario del anime, así que las expectativas están muy altas.

Vamos con calma

La tercera de 'One-Punch Man' ha venido con algunos cambios, empezando por su nuevo director, Shinpei Nagai. Ahora bien, no se ha dado el cambio más grande que muchos fans del anime esperaban: el del cambio de estudio.

Madhouse se encargó de la primera temporada de 'One-Punch Man', pero después el anime cambió de manos a J.C. Staff, quienes han seguido adelante con el proyecto. El cambio de estudio no sentó demasiado bien a la serie y hubo un bajón claro de calidad... y desde los actuales responsables son muy conscientes de que quizás no va a ser posible volver al nivel de la fabulosa primera temporada.

"Creo haberme preparado a mí mismo con la determinación requerida para continuar con el legado de este trabajo que amáis tanto. Quizás no os guste, y quizás os enfade", adelantó Nagai. "Sin embargo, alguien tiene que continuar con esta responsabilidad. Estoy afrontando esto con una gran determinación, aunque probablemente no alcanzaremos el nivel de la primera temporada. Pero el anime está imbuido con la tenacidad e ingenuidad de sus creadores. Por favor, valorad esto por lo menos".

El director admitió hace poco que no se había publicitado demasiado su rol en la tercera temporada de 'One-Punch Man' para no causar una mala impresión a los fans. También ha defendido a J.C. Staff, explicando que el estudio ha tratado de mejorar las condiciones laborales de su equipo y cuidarles en todo lo posible, a pesar de ser una compañía relativamente pequeña.

Y es que en estos últimos meses ha ido aumentado el barullo en redes y las preguntas sobre si Nagai y J.C. Staff son capaces de afrontar un anime de las dimensiones de 'One-Punch Man'. Y la situación ha llegado hasta tal punto que el director ha tenido que pedir a los fans desde su cuenta de X (Twittter) que se corten un poco y les dejen tranquilos.

"Hoy en día hay muchas compañías que están apoyadas económicamente por corporaciones grandes. Mucho talento se ha consolidado ahí, pero como he dicho muchas veces quiero apoyar a J.C. Staff, una compañía que mejora las horas de trabajo y se preocupa por sus trabajadores", añadió Nagai. "Por favor, parad con el acoso y dejad de preguntarme cosas que no puedo responder por los acuerdos de confidencialidad. Os lo ruego, por favor."

Por desgracia, tiene pinta de que la situación no va a parar cuando se estrene la tercera temporada porque muchos fans están estudiando cada fotograma con lupa. Mientras tanto, la tercera temporada de 'One-Punch Man' se estrenará el 12 de octubre en Crunchyroll, habrá que estar pendientes del resultado.

