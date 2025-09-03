La temporada 3 de 'One-Punch Man' confirma su fecha de estreno, pero lo tiene complicado para estar a la altura de las expectativas

Han pasado ya seis años desde que finalizó la segunda temporada de 'One-Punch Man', y a más de uno la espera se le ha hecho eterna. Los nuevos capítulos han tardado lo suyo en llegar, pero Saitama por fin regresa este otoño para celebrar el décimo aniversario del anime.

El regreso del héroe

El anime de 'One-Punch Man' se estrenó en 2015 y se convirtió rápidamente en un fenómeno mundial. Con una animación punterísima y un humor tremendo, se centraba en Saitama, un superhéroe que puede destruir a sus enemigos con tan solo un puñetazo.

La tercera temporada del anime ya está entre las series más anticipadas de este 2025 y sus primeros adelantos vienen pisando fuerte para prometernos una temporada tremenda. Y ahora que vamos cerrando las emisiones de verano ya se ha confirmado oficialmente que la tercera temporada de 'One Punch-Man' arrancará el próximo 12 de octubre.

A pesar de que los animes suelen arrancar la primera semana del nuevo trimestre, en realidad hay una buena razón para que 'One-Punch Man' se "retrase" una semanita: viene con un recordatorio. Desde J.C. Staff son conscientes del tiempo que ha pasado entre temporadas, así que el 5 de octubre se emitirá un capítulo especial que recopilará la segunda temporada de la serie. Podremos seguir la serie semana a semana en Crunchyroll, aunque aún está por ver si este capítulo especial también se distribuirá internacionalmente.

Habrá que ver qué tal se desarrolla esta tercera temporada del anime, porque lo cierto es que los fans de Saitama ya están a la que salta. El cambio de estudio de Madhouse a J.C. Staff tras la primera temporada de 'One-Punch Man' no convenció a sus seguidores y en su momento hubo muchas críticas hacia la calidad de la animación.

No solo eso, sino que ahora también se ha confirmado que la serie cambia de director, con Shinpei Nagai poniéndose al frente del proyecto. Nagai lleva ya unos cuantos años trabajando en la industria como animador freelance pero él mismo ha confesado desde su cuenta de X (Twitter) que quería mantener su rol en secreto, ya que es consciente de que no tiene grandes créditos a su favor y no quería eso causase una mala impresión a los fans.

Aún así. Nagai asegura que el equipo lo está dando todo y que es un fan acérrimo de 'One-Punch Man'. Aunque estar a la altura de las expectativas de quienes llevan ya tanto tiempo esperando la nueva temporada va a estar muy complicado.

