La temporada 3 de 'One-Punch Man' ya está aquí y ha superado mis expectativas, pero Saitama aún tiene mucho trabajo por delante

Han pasado ya seis años desde la segunda temporada de 'One-Punch Man', que tuvo la dificilísima tarea de medirse con una primera temporada excepcional. El cambio de estudio y equipo creativo de Madhouse a J.C. Staff decepcionó a los fans de una manera sonora y muy abrasiva, y ahora tras unos cuantos años de espera parece que el estudio quiere redimirse y devolverle a Saitama su antigua gloria.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Una mejoría con potencial

La anterior temporada nos introdujo en el Arco de la Asociación de Monstruos, con los grandes monstruos aliándose para plantar cara a la humanidad y sembrar el caos. Los héroes se están viendo cada vez más desbordados, y en medio de esta situación tan caótica apareció Garou, un antiguo discípulo de Silver Fang que se proclamó a sí mismo como "el Monstruo Humano".

La segunda temporada de 'One-Punch Man' nos dejó con un cliffhanger curioso, ya que los héroes habían conseguido seguir airosos pero la trama se nos quedaba tremendamente abierta. Y la tercera temporada de 'One-Punch Man' toma el testigo justo donde nos quedamos: con Saitama, Genos, King y sus aliados lamiéndose las heridas tras su última batalla y Garou entrando de lleno en la Asociación de monstruos.

'One-Punch Man' ha empezado poniéndonos al día tras todos estos años con un recordatorio muy necesario. Y aunque no ha sido un capítulo especialmente movido sí que ha sido una puesta a punto muy necesaria y que ha empezado con buen pie.

Los golpes de humor están donde se los espera y los personajes siguen siendo la mayor baza a favor de 'One-Punch Man'. Y aunque todavía no hemos visto grandes escenas de acción donde juzgar a muerte si el anime de 'One-Punch Man' podrá recuperar su buen nombre, sí que se nota que ha habido una mejoría con mucho potencial en su acabado visual.

Para ser justos, soy de quienes creen que la segunda temporada de 'One-Punch Man' no fue tan terrible. O, al menos me he reconciliado mucho con la serie en mi visionado más reciente para ponerme al día de cara a los nuevos capítulos. Es cierto que el trabajo de J.C. Staff es muy inferior al de Madhouse, pero para mi el peor fallo que tuvo la segunda temporada del anime fue un diseño de personajes menos atractivo y con un acabado irregular.

Un problema que siento que se ha mejorado muchísimo de cara a esta tercera temporada. El diseño de personajes es mucho más resultón, con un acabado redondeado y una línea con volumen. Y a pesar de que es ligeramente más simple, también permite más expresividad y sienta mejor al tono general de la serie.

También se ha mejorado la iluminación y el trabajo de fondos, así que por lo menos 'One-Punch Man' regresa con mucho potencial de cara al futuro... Aunque siendo justos, para muchos el listón estaba en el suelo, con lo que creo que estos fans más exigentes sentirán que la tercera temporada ha ido a mejor.

Es cierto que ha sido un arranque muy tranquilo, que se siente como un epílogo de la gran batalla con la que nos despidió la anterior temporada. Si esperamos una explosión de acción y combates, hay que decir que 'One-Punch Man' todavía no está en ese punto y nos decepcionará si esperamos que comience ya mismo la gresca y los puñetazos.

Aunque ahora vendrá la prueba de fuego con las escenas de acción. Los adelantos de los siguientes capítulos prometen más monstruos y amenazas para Saitama, que tiene que estar al pie del cañón para frustrar los planes de la Asociación de Monstruos. Veremos si 'One-Punch Man' consigue estar a la altura de las expectativas y la larga espera ha merecido la pena.

En Espinof | Estos fantásticos animes cumplen 10 años en 2025 y siguen más vivos que nunca. Dónde ver en streaming 3 de las mejores franquicias recientes

En Espinof | Si te quedaste sin series, aquí van 6 imprescindibles animes largos que ver en streaming para engancharte durante meses