3 fantásticos animes que cumplen 10 años en 2025 y siguen más vivos que nunca. Dónde ver en streaming tres de las mejores franquicias recientes

Los últimos diez años han sido tremendos para el mundo del anime y la industria ha pegado un repunte magnífico que demuestra que ya no es un entretenimiento de "nicho". Tenemos fenómenos como el de 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' rompiendo la taquilla internacional, pero en estos últimos diez años hemos visto animes magníficos romper el molde... o volver con una fuerza tremenda.

One-Punch Man

'One-Punch Man' fue uno de los animes responsables de que muchísima gente se interesase por la animación japonesa. Con una animación puntera y muchísimo sentido del humor, la historia de Saitama, el superhéroe que te destruye con un puñetazo, nos tuvo pegadísimos a la pantalla cuando se estrenó su primera temporada.

Ahora, tras seis años de espera, por fin se estrena la tercera temporada en octubre, y las expectativas están por las nubes.

Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans

La franquicia de 'Gundam' no se ha ido a ningún sitio. Desde su despegue en 1979 ha acumulado decenas de series y películas y sigue muy viva, estrenando recientemente 'The Witch From Mercury' y 'GQuuuuuuX'.

Aunque 'Iron-Blooded Orphans' es una de las entregas que mejor se recuerda por parte de los fans, y muy merecidamente. Una historia trágica que sigue a un grupo de adolescentes que se rebelan contra la empresa de seguridad en la que trabajan, con la apabullante animación a la que siempre nos tiene acostumbrados Sunrise.

Dragon Ball Super

Uno de los titanes inconfundibles del mundo del anime es 'Dragon Ball', que volvió con una fuerza tremenda en 2015 con el estreno del anime de 'Dragon Ball Super' y una nueva etapa cósmica para Goku y compañía.

Tras la muerte de Akira Toriyama, parece que el futuro de la franquicia está en el aire, aunque el año pasado se estrenó un anime original con 'Dragon Ball Daima' y todavía quedan muchas sagas del manga por adaptar. Esperamos sentados (y con ganas) su regreso.

