Estos 5 animes lo están petando. Las series mejor valoradas de otoño 2025 que no nos podemos perder (y dónde se pueden ver en streaming)

Ya llevamos unas pocas semanas metidos dentro de la temporada de anime de otoño y los platos fuertes están servidos. Cada trimestre se estrenan varias decenas de nuevas series (o continuaciones de las que ya conocemos), pero si queremos irnos a la crème de la crème del anime estos son las cinco series mejor valoradas de otoño 2025 y que ya se han convertido en imprescindibles para los fans.

Y, por suerte, podemos subirnos al carrito ya mismo y seguirlas (casi todas) semana a semana en simulcast.

Boku no Hero Academia

Estaba cantado que este iba a ser el gran evento del otoño, porque 'Boku no Hero Academia' ha entrado oficialmente en su recta final y está a puntito de caramelo para decir adiós al fantástico anime de superhéroes. Con la octava temporada nos despediremos de Deku y el resto de héroes, y Bones lo está dando todo con algunas de las mejores secuencias de animación que hemos visto a lo largo de la serie.

Temporadas 1 y 2 disponibles en Amazon Prime Video, anime completo y simulcast en Crunchyroll.

Kingdom

El drama bélico que tiene enganchado a todo Japón es una épica histórica ambientada en la época de los Reinos Combatientes de China. Temporada a temporada hemos ido viendo como se iba cociendo a fuego lento este gran conflicto lleno de intrigas políticas, y la sexta temporada del anime de 'Kingdom' ha conseguido subir aún más de nivel.

Temporadas 1 y 2 disponibles en Amazon Prime Video, temporadas 3 a 5 y simulcast de la temporada 6 en Crunchyroll

Uma Musume: Cinderella Gray

Hay animes para todo, y las carreras de caballo no iban a ser menos. Aunque en este caso son chicas caballo con la adaptación del videojuego 'Uma Musume'. Gran parte del gancho la tiene la animación de CygamePictures, que se encargaron de la genial 'El verano en que Hikaru murió'.

Desgraciadamente, ahora mismo no se puede seguir 'Uma Musume: Cinderella Gray' en ninguna plataforma, aunque la primera temporada se puede ver desde México a través de Amazon Prime Video.

Gintama - Mr. Ginpachy's Zany Class

El spin-off de 'Gintama' ha sido una de las nuevas series de estreno de la temporada de otoño y se aleja de la serie principal para meternos en Gintama High School. En este universo alternativo, Gintoki Sakata es un profesor desganado que trata de enseñar a sus alumnos sus perlas de sabiduría. Un divertido aperitivo para los fans de la serie original con el humor absurdo de 'Gintama'.

Disponible en Crunchyroll

Spy x Family

Cerramos la lista con 'Spy x Family', que aunque empezó su tercera temporada de una manera un poco descafeinada ha sabido reponerse con unos capítulos muy intensos que indagan en el pasado de Twilight. La familia ficticia formada por un espía, una asesina y una telépata ha ido conquistando a los fans de nuevo y se ha colado entre los animes imprescindibles a seguir esta temporada.

Temporada 1 y 2 disponible en Netflix, serie completa y simulcast disponible en Crunchyroll

