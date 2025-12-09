Russell Crowe critica duramente 'Gladiator 2' y señala qué salió mal: "No entendieron qué hizo que la primera fuera especial"

Hace ya más de un año del estreno de 'Gladiator 2', una secuela muy esperada en la que Russell Crowe no aparecía por motivos obvios. Sin embargos, muchos estaban deseando saber cuál era su opinión sobre la película protagonizada por Paul Mescal y Denzel Washington, y al fin ha llegado el momento de saberla. Eso sí, no es demasiado buena.

"El núcleo moral"

El actor ha concedido una entrevista en Triple J, en la que no ha tenido dudas en valorar directamente 'Gladiator 2', señalando que "es un ejemplo realmente desafortunado de cómo incluso las personas al mando no entendieron qué hizo que la primera fuera especial. No fue la fastuosidad, no fue la circunstancia, ni la acción. Era el núcleo moral".

La estrella de 'Gladiator' continúa recordando que "hubo una lucha diaria en ese set, una lucha diaria por mantener la esencia moral del personaje. La cantidad de veces que sugirieron escenas de sexo y cosas así para Máximo... así le están quitando su poder".

Crowe asegura que siempre le surgía la duda de "¿Al mismo tiempo, tenía una relación con su esposa y se acostaba con esta otra chica?" y consideraba que "es una locura". Es evidente que Crowe no quedó nada satisfecho con la dirección tomada para la secuela, e incluso bromea un poco sobre reacciones con las que tuvo que lidiar cuando se estrenó 'Gladiator 2':

Cuando se estrenó la película, las mujeres en Europa se me acercaban en los restaurantes para preguntaban qué demonios estaba pasando y yo les decía "¡No fui yo. Yo no lo hice!"

'Gladiator 2' acabó siendo también una decepción económica, ya que la película de Ridley Scott recaudó 462 millones durante su paso por los cines, una cifra ligeramente inferior a los 466 que sumó la primera entrega. El gran problema es que fue muchísimo más cara de hacer.

