Chris Pratt presenta el espectacular tráiler de su nueva película de ciencia ficción tras el enorme fracaso de la anterior

Chris Pratt parece que le ha cogido el gusto al cine de ciencia ficción, ya que le hemos podido ver en títulos tan populares como 'Jurassic World' o 'La guerra del mañana'. Ni siquiera el tremendo batacazo que sufrió con 'Estado Eléctrico' ha hecho que eso cambie, pues ahora presenta el espectacular tráiler de su nueva inmersión en el género: 'Sin piedad'.

La historia de 'Sin piedad' nos traslada a un futuro cercano en el que un detective ha sido acusado del asesinado de su esposa. Para demostrar su inocencia tendrá apenas 90 minutos ante una implacable jueza de inteligencia artificial avanzada cuya implantación él mismo defendió en su momento.

Viendo tanto el tráiler como leyendo la historia, lo cierto es que uno no puede evitar acordarse de 'Minority Report', la estupenda película de Steven Spielberg con Tom Cruise. El problema es que siempre es para pensar que 'Sin piedad' parece muchísimo peor que aquella...

Inesperado reencuentro

'Sin piedad' supone además el reencuentro de Pratt con Timur Bekmambetov, cineasta con el que ya trabajó hace 17 años en la muy entretenida 'Wanted'. Eso sí, entonces el actor tiene un papel muy secundario, mientras que aquí lidera un reparto en el que también destaca la presencia de Rebecca Ferguson, Annabelle Wallis y Chris Sullivan.

El plan inicial era que 'Sin piedad' llegase a los cines en verano de este año, pero Amazon MGM Studios acabó retrasando su llegada a los cines hasta el 23 de enero de 2026. No es habitual que se lancen este tipo de producciones entonces, por lo que esperemos que eso no sea señal de que se avecina un desastre...

