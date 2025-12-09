Kate Winslet sobre la dictadura estética que se impone en Hollywood: "El desprecio por la salud es aterrador"

Hollywood parece cada vez más obsesionado con la imagen y la eterna juventud, pero por suerte siguen quedando personas que utilizan su altavoz para combatirlo. Una de ellas es Kate Winslet, que ha vuelto a poner el dedo en la llaga con una contundencia que solo alguien como ella puede permitirse.

La actriz, que lleva décadas alzando la voz contra la presión estética y el escrutinio mediático, habló recientemente para criticar la cultura de la perfección que, según ella, se ha intensificado en redes sociales y ha atrapado especialmente a las nuevas generaciones de intérpretes. Su preocupación no se limita al mundo del cine: abarca a mujeres de todas las edades y rincones del mundo, atrapadas en una maquinaria que vende juventud, filtros y retoques como si fueran un requisito imprescindible para existir. Porque esta obsesión no solo es dañina, sino también peligrosa.

Kate Winslet, contra la tiranía estética

La ganadora del Oscar afirmó en una entrevista con The Sunday Times que los actores jóvenes se han "obsesionado con la perfección para conseguir más 'me gusta' en Instagram" y que es algo que "me molesta muchísimo".

"Es devastador. Cuando la autoestima de una persona está tan ligada a su apariencia, da miedo. Y es desconcertante porque tengo momentos en que pienso que la cosa mejora, cuando veo a actrices en eventos vestidas como quieren, con cualquier figura. Pero luego hay tanta gente tomando medicamentos para bajar de peso... Algunas eligen ser ellas mismas, otras hacen todo lo posible por no ser ellas mismas. ¿Y saben lo que se están metiendo [en el cuerpo]? El desprecio por la propia salud es aterrador. Me molesta ahora más que nunca. Es un caos total".

Winslet dijo que el uso desenfrenado de la cirugía estética se extiende mucho más allá de "todas las malditas actrices", ya que hay mujeres en todo el mundo que "ahorran para el bótox o para la mierda que se ponen en los labios". También reivindicó la belleza natural del paso del tiempo: "Lo que más me gusta es cuando las manos envejecen. Así es la vida, se ve en tus manos. Algunas de las mujeres más hermosas que conozco tienen más de 70 años, y lo que me molesta es que las mujeres jóvenes no tengan idea de lo que significa ser hermosa".

La actriz recordó además la humillación corporal que sufrió tras 'Titanic', cuando se convirtió en una estrella y tuvo que soportar ataques mediáticos que hoy considera impensables.

Aquella presión no quedó sin respuesta: "Fue un gran momento porque no fue solo por mí, sino por todas las personas que sufrieron ese nivel de acoso. Fue horrible. Fue realmente terrible". Winslet también recordó que, incluso antes de la fama, le recomendaron conformarse con papeles de "chica gorda", y que después del estreno de 'Titanic' muchos espectadores utilizaron la famosa escena de la puerta para burlarse de su cuerpo. "¿Por qué eran tan crueles conmigo? Eran tan crueles... Y ni siquiera estaba gorda… Eso es acoso y, de hecho, casi abuso, diría yo".

