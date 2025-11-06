Kate Winslet tiene un récord silencioso en la Academia que hasta ahora ninguna otra actriz ha podido igualar

En la historia de los Premios Óscar, encontraremos muchas historias que están de no creerse: desde perros que pudieron habar ganado la estatuilla, hasta ganadores que no se lo merecían, sin embargo, entre las páginas del libro que conforman el haber histórico de dichos premios, resalta el récord de Kate Winslet que nadie ha podido igualar.

La actriz que forma parte del reparto de 'Avatar' ha sido nominada dos veces por interpretar un mismo personaje, en dos películas distintas, y lo más sorprendente es que en ambas ocasiones, otra actriz también fue nominada por interpretar esa misma versión del personaje, en la misma película, lo que los Guinness World Records la colocan como la poseedora del título al "Mayor número de nominaciones al Oscar para el mismo personaje en una película".

En primer lugar, en la mítica película 'Titanic' de 1997, Kate Winslet interpretó a la joven Rose DeWitt Bukater, mientras que la actriz Gloria Stuart encarnó la versión mayor del mismo personaje. Ambas actrices fueron nominadas al Óscar por esa misma encarnación de Rose: Winslet como Mejor Actriz y Stuart como Mejor Actriz de Reparto.

Cuatro años después, en la película Iris, Winslet asumió el papel joven de la escritora y filósofa Iris Murdoch, mientras que la reconocida actriz Judi Dench interpretó el personaje en su etapa más madura.

De nuevo, ambas fueron nominadas al Óscar por la misma persona en la misma película: Dench como Mejor Actriz, Winslet como Mejor Actriz de Reparto.

Lo interesante del asunto es que Winslet aparece dos veces en ese tipo de doble nominación para personajes "compartidos" en la misma película, lo que la distingue en ese nicho tan específico. Es decir: no basta con que interpretes un papel que ha sido interpretado por otro actor en otra película, sino que en ese mismo filme compartes personaje con otra actriz, y ambas obtienen nominaciones al Óscar por esa interpretación compartida, algo que sólo ha ocurrido en dos ocasiones.

Foto de portada de Time

En Espinof | El truco más escalofriante del cine en esta tensa película no fue un grito: fue un cambio gradual que nadie en su momento había notado

En Espinof | Charlize Theron una vez fue a dar al hospital, y todo por culpa de Sacha Baron Cohen



