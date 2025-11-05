Charlize Theron una vez fue a dar al hospital, y todo por culpa de Sacha Baron Cohen

En el cine, como en cualquier industria, hay riesgos: tanto para los dobles de acción como para los protagonistas, e incluso, para los mismos espectadores, como la anécdota que involucra a Charlize Theron, quien en una ocasión terminó en el hospital por culpa de Sacha Baron Cohen y su más recordado personaje.

Hace años la protagonista de 'Mad Max' contó en una entrevista cómo una sesión de cine se le fue de las manos: fue a ver la comedia 'Borat' de Baron Cohen se rió tanto que acabó en el hospital. La anécdota, que la actriz narró en 'Late Night with Seth Meyers', se hizo rápidamente viral porque suena a broma de película, pero ella misma explicó que fue una cosa muy real y bastante dolorosa.

Theron relató que, aproximadamente a la mitad de la cinta, empezó a reírse de tal manera que sufrió un movimiento brusco en el cuello. La actriz aclaró que ya arrastraba una lesión previa: una hernia discal cervical, y que el ataque de risa agravó esa dolencia hasta el punto de que su cuello "se le quedó bloqueado". Según sus propias palabras, la situación fue lo bastante seria como para necesitar asistencia médica inmediata.

Un susto de risa

El desenlace fue también sorprendente: tuvo que ser trasladada en ambulancia y permaneció ingresada durante cinco días. Charlize contó que, por culpa de aquello, ni siquiera pudo terminar de ver la película: lo que para el público es un gag inolvidable para ella se convirtió en un susto médico.

Charlize lo contó con sentido del humor (de ese que no le falta) pero también con claridad sobre lo que aquel día supuso para su salud, así que esto queda como precedente para que la próxima vez que te sientes a ver una comedia, esta podría tornarse en un tema serio.

Fotos de Charlize Theron | @sachabaroncohen

En Espinof | El truco más escalofriante del cine en esta tensa película no fue un grito: fue un cambio gradual que nadie en su momento había notado

En Espinof | En la primera edición de los Óscar, casi le dan el premio de Mejor Actor a un perro. No ganó, pero lo que si logró fue sacar a un gran estudio de la quiebra



