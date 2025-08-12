Charlize Theron nos deja con aún más ganas de ver 'La odisea' de Christopher Nolan. "Sé que es algo épico sólo leyendo el guión"

Aunque a este curso cinematográfico 2025 aún le queden unas cuantas balas en la recámara —y de un calibre considerable, además—, es complicado no proyectar nuestras miradas de forma casi automática sobre una temporada 2026 que tiene en el horizonte un buen puñado de potenciales bombazos mediáticos. Y ojo, porque estos incluyen, como no podría ser de otro modo, nada menos que lo nuevo de Christopher Nolan.

Dos semanas con Nolan

Además de por la polémica que está envolviendo su rodaje, que ha tenido lugar en parte en las tierras del Sáhara Occidental ocupadas por Marruecos, si hay algo que está haciendo ruido con esta nueva adaptación de 'La Odisea' es un reparto espectacular compuesto por algunos de los grandes nombres en activo del panorama internacional actual.

Junto a colaboradores habituales como Anne Hathaway, Matt Damon, Elliot Page, Robert Pattinson o Benny Safdie, el próximo largometraje del cineasta británico ha engrosado sus filas con recién llegados de la talla de Tom Holland, Zendaya o una Charlize Theron que dará vida a Circe, y que confesó a The Hollywood Reporter antes de meterse de lleno en el la filmación que lo que nos espera es "épico".

"Bueno, yo todavía no he estado allí. Como vosotros, solo estoy escuchando y viendo todo desde lejos. Me voy dentro de unas tres semanas o algo así, y siento que voy a ser el nuevo en el barrio. Sé que es épico sólo leyendo el guión, pero para mí, solo estaré allí dos semanas, creo".

La incorporación de Theron a la fotografía principal de 'La Odisea' ha tenido lugar después de que Nolan y su equipo hayan estado 5 meses sumergidos en ella —recordemos que arrancó a finales de febrero—. Ahora bien, ¿por qué la sudafricana estará sólo un par de semanas a las órdenes del bueno de Chris? Simple y llanamente, por su eficiencia a la hora de planificar todo al detalle.

"Chris es el tipo de director que sabe exactamente lo que tiene en la cabeza, y sabe la película que está haciendo, así que voy a confiar en eso. Pero hacer Fury Road y rodarla durante cien días, eso fue lo más épico que he vivido nunca".

Está claro que 14 días no son nada comparado con 100 jornadas en el desierto queriéndote matar con Tom Hardy, pero el resultado seguro que merece la pena de sobra. Para comprobarlo, aún tendremos que esperar una buena temporada hasta el 17 de julio del próximo 2026, fecha en la que 'La Odisea' llegará a nuestros cines.

