"Estaba acojonada". Charlize Theron temió por su seguridad en el rodaje de 'Mad Max: Furia en la Carretera' por la actitud de Tom Hardy

Que Charlize Theron y Tom Hardy se llevaron muy mal durante el rodaje de 'Mad Max: Furia en la Carretera' no es precisamente un secreto, pero el libro 'Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road' profundiza en la tensión durante las grabaciones de la magnífica película de ciencia ficción hasta límites que nunca hubiésemos imaginado.

Modo supervivencia

El libro escrito por Kyle Buchanan se publicó en Estados Unidos el pasado 22 de febrero, pero en Vaniry Fair tuvieron acceso a un extracto del mismo centrado precisamente en el choque que hubo entre Theron y Hardy en la cinta dirigida por George Miller. La propia actriz deja claro de entrada lo complicado que fue todo:

No quiero buscar excusas para el mal comportamiento, pero fue un rodaje duro. Ahora tengo una perspectiva muy clara de lo que pasó. No creo que tuviera esa claridad cuando estábamos haciendo la película. Estaba en modo de supervivencia, estaba acojonada.

La cosa fue de mal en peor hasta que un día había que rodar una escena en la War Rig de Furiosa. El rodaje debía empezar a las 8 de la mañana y Theron acudió de forma puntual, pero Hardy siempre llegaba tarde y ese día no fue una excepción. La actriz se negó a moverse hasta que él apareciera, cosa que no sucedió hasta las 11. El operador de cámara Mark Goellnicht recuerda así lo que sucedió justo después:

Ella se bajó del War Rig y empezó a maldecir a Tom diciendo "Multad a este puto gilipollas con 100.000 dólares por cada minuto que nos ha tenido esperando" y "¡Menudo maleducado!". Ella tenía razón en toda su bronca. Se desahogó. Él quizá escuchó algo, pero se enfrentó a ella y dijo "¿Qué es lo que me has dicho?". Fue muy agresivo. Ella se sintió amenazada, fue el punto sin retorno, porque dijo "Quiero que alguien me proteja".

Theron recuerda que fue entonces cuando la productora Denise Di Novi acudió al set "porque no me sentía segura", sintiéndose arropada en los descansos, pero no dejaron que Di Novi estuviera presenta, lo que llevó a que entonces ella se "sintiera desnuda y sola".

Miller admite que ahora habría abordado el asunto de una forma diferente, ya que entonces no quería que nadie ajeno se entrometiera en su rodaje, sobre lo cual Theron lanza la siguiente reflexión:

Teniendo en cuenta lo que pasó entre Tom y yo, habría sido inteligente traer a una productora. Entiendes las necesidades de un director que quiere proteger su set, pero cuando llega la hora de la verdad y las cosas se te van de las manos, tienes que ser capaz de pensar en eso en un sentido más amplio. Ahí es donde podríamos haberlo hecho mejor, si George confiara en que nadie iba a venir a joder su visión, sino que solo iba a venir a ayudar a mediar en las situaciones. Creo que no quería ninguna interferencia, y hubo varias semanas en esa película en las que no sabía lo que iba a pasar, y eso no es necesariamente algo agradable de sentir cuando estás en tu trabajo. Era un poco como caminar sobre hielo fino.

Por su parte, Hardy reconoce que no estuvo a la altura y destaca cuál cree que fue su principal error y espera que ahora la cosa habría sido muy diferente de estar en la misma situación:

Me sobrepasé de muchas formas. La presión sobre los dos era a veces abrumadora. Lo que ella necesitaba era un compañero mejor, quizás más experimentado, en mí. Eso es algo que no se puede fingir. Me gustaría pensar que ahora que soy mayor y más feo, podría estar a la altura de las circunstancias.

Por suerte, las cosas acabaron tranquilizándose contra pronóstico, ya que la actitud de Hardy se suavizó. Goellnicht aclara que "él era una personaje diferente hacia el final, mucho más fácil de tratar, mucho más cooperativo y compasivo. Es un actor muy de método y creo que tomó el arco del personaje de una forma literal".