Las primeras imágenes de 'Dune 3' nos recuerdan que el regreso a Arrakis está cada vez más cerca: "Sé adónde vamos y que aún no hemos terminado"

El viaje a Arrakis todavía no ha terminado. Timothée Chalamet promete un regreso a lo grande con el primer vistazo a 'Dune: Parte 3', la película que pondrá punto y final a la ambiciosa trilogía de ciencia ficción dirigida por Denis Villeneuve y basada en la obra de Frank Herbert.

El final de la historia de Paul Atreides

El actor compartió la imagen a través de sus historias de Instagram, mostrando su regreso como Paul Atreides y confirmando que la producción de la esperada secuela ya está en marcha. La película tiene previsto estrenarse el 18 de diciembre, una fecha especialmente llamativa porque competirá directamente en taquilla con 'Vengadores: Doomsday', lo que anticipa uno de los grandes enfrentamientos cinematográficos del año.

Tras el enorme éxito de 'Dune: Parte 2', que recaudó más de 714 millones de dólares en todo el mundo y ganó dos premios Oscar, la tercera entrega buscará cerrar la historia de Paul Atreides adaptando 'Dune Messiah', la segunda novela de la saga publicada en 1969.

La tercera película continuará los acontecimientos de la segunda película. En esa entrega, Paul Atreides se unía al pueblo Fremen en el planeta Arrakis, se enamoraba de la guerrera Chani y lideraba la lucha contra la casa Harkonnen. Tras derrotar a sus enemigos, Paul iniciaba una guerra santa contra las Grandes Casas del imperio, un conflicto que será clave para el desenlace de la historia.

La secuela introdujo nuevos personajes importantes en la franquicia, como Austin Butler como el temible Feyd-Rautha Harkonnen, Florence Pugh como la princesa Irulan y Léa Seydoux como Lady Margot de las Bene Gesserit. Y Denis Villeneuve ya había adelantado que en la tercera película estos personajes tendrían un papel mucho más importante, junto a la futura versión adulta de Alia, interpretada por Anya Taylor-Joy.

Además de Chalamet y Zendaya, la nueva entrega contará con el regreso de personajes clave como Gurney Halleck (Josh Brolin) y Duncan Idaho (Jason Momoa). A ellos se suma una incorporación muy llamativa: Robert Pattinson, que interpretará al villano Scytale, uno de los antagonistas centrales de la historia.

El director llevaba tiempo dejando claro que su plan era contar esta historia en tres películas. Antes incluso del estreno de la segunda parte, Villeneuve ya hablaba de su intención de completar la trilogía. Además, el compositor Hans Zimmer, responsable de la banda sonora de la saga, también adelantó que el equipo creativo tenía claro que la historia continuaría. Durante la producción de la segunda película, Villeneuve le dejó una pista muy clara sobre el futuro de la franquicia.

"Denis llegó el segundo día de rodaje y, sin decir palabra, puso ‘Dune Messiah’ en mi escritorio”, recordó Zimmer en las declaraciones recogidas por Variety. "Sé adónde vamos y sé que aún no hemos terminado”.

Estas son algunas de las primeras imágenes de la película, compartidas en redes sociales:

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