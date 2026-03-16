Paul Thomas Anderson bate récords en los Oscars y se une a un club lleno de directores legendarios gracias a su triplete con 'Una batalla tras otra'

Qué sería una ceremonia de entrega de los Oscars sin una buena ristra de récords históricos, de esos que copan titulares y que, con suerte, apuntan a un futuro muy diferente dentro de la industria. Este 2026, el más representativo —y que me hizo levantarme del sofá como un resorte en mitad de la madrugada— ha sido el batido por la DP Autumn Durald Arkapaw, primera mujer y persona negra en levantar la estatuilla a la mejor dirección de fotografía, pero ha habido otros de lo más jugosos.

PTA, con P de Petarlo

Probablemente, uno de los más importantes haya sido el hito alcanzado por Paul Thomas Anderson, cuya victoria por la multipremiada 'Una batalla tras otra' le ha hecho entrar en el selecto club de cineastas que han ganado tres o más Oscars por una única película. En su caso, estos han sido los de mejor película —recordemos que figura como director de la producción—, mejor guion adaptado y mejor director.

De este modo, PTA —la P es de "Petarlo"— se suma a una lista que, con su incorporación, ya suma 13 profesionales, con Sean Baker siendo el penúltimo en hacerlo gracias a su cuádruple victoria con 'Anora' el pasado 2025, cuando ganó los premios a la mejor película, el mejor guion original, la mejor dirección y el mejor montaje, que también corrió a cargo del realizador. Pero ojo, porque la retahíla de nombres incluye auténticos pesos pesados.

Entre ellos se encuentran los Daniels por 'Todo a la vez en todas partes', Bong Joon-Ho por 'Parásitos', Alejandro González Iñárritu por 'Birdman', James Cameron por 'Titanic', Peter Jackson por 'El señor de los anillos: El retorno del rey', Billy Wilder por 'El apartamento' o Francis Ford Coppola por 'El padrino: Parte II'. Desde luego, unirse a un club con semejantes miembros es tanto un honor como un privilegio.

Cabe recordar que 'Una batalla tras otra' partía con 13 nominaciones que terminaron traduciéndose en seis oscars: los tres mencionados cosechados por el propio Paul Thomas Anderson y los de mejor casting, mejor actor de reparto y mejor montaje. Sin duda, la gran triunfadora de una noche que repartió bastante sus condecoraciones.

En Espinof | Hace 76 años que nadie gana de verdad un Premio Óscar. A los vencedores realmente sólo les alquilan gratis las estatuillas

En Espinof | El récord más insólito de los Oscars. Alejandro González Iñárritu ha conseguido algo que ningún otro director ha logrado en la historia de los premios