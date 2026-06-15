HOY SE HABLA DE

En 3 días regresa uno de los animes más estrafalarios de Netflix. Un festival de artes marciales y músculos imposibles para enfrentarnos a un samurái legendario

La saga de artes marciales de Netflix regresa con un nuevo capítulo y un adversario (casi) invencible

Baki
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
marilo-delgado

Mariló Delgado

Editor - Anime
marilo-delgado

Mariló Delgado

Editor - Anime
Linkedin
3732 publicaciones de Mariló Delgado

Casi 20 años después de su primer anime, Baki Hanma regresó con fuerza en 2018 con una nueva serie directa a streaming. Es muy posible que nadie se viera venir que se fuese a convertir en un tremendo fenómeno viral, pero 'Baki' ya es uno de los animes más exitosos de Netflix y desde entonces no ha dejado de crecer con varias series secuela e incluso un crossover con 'Kengan Ashura'.

Volvemos para otra ronda

A principios de este año se empezó a emitir una nueva etapa con 'Baki-Dou', y rápidamente se convirtió en una de las series más vistas en toda América Latina y se reafirmó a Baki como una de las estrellas de anime de Netflix. 

El final de 'Bleach', 'Ghost in the Shell', 'Mushoku Tensei' y mucho más. Los animes más anticipados de verano 2026 y dónde se pueden ver en streaming
En Espinof
El final de 'Bleach', 'Ghost in the Shell', 'Mushoku Tensei' y mucho más. Los animes más anticipados de verano 2026 y dónde se pueden ver en streaming

Eso sí, nos quedamos con la historia a medias y pendientes de nuevos capítulos, pero esta misma semana continúa el festival de guantazos y combates. La parte 2 de 'Baki-Dou' arranca este próximo 18 de junio, y en principio podemos esperar que conste de otros 12 o 13 episodios. 

Tras el final de 'Baki Hanma' parecía que la historia podía llegar a su fin, pero que no sea por nuevos contrincantes... O viejos, porque el nuevo rival de Baki llega directamente desde el pasado. Se trata de un clon del legendario samurai Miyamoto Musashi, que con su técnica de lucha y su fuerza bruta es una auténtica bestia parda que ni siquiera los mayores luchadores del momento han logrado derrotar. 

Baki Dou

Se plantea como el mayor adversario de Baki hasta la fecha, y el anime promete seguir manteniendo su tono irreverente e hiperbólico para llevar al extremo los combates de artes marciales con su particular estilo. Veremos si este "samurai invencible" termina encontrando la horma de su zapato.

En Espinof | Las mejores series de anime de 2026... hasta ahora

En Espinof | 'Baki', en qué orden y dónde ver el frenético anime de artes marciales

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios