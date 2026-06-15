En 3 días regresa uno de los animes más estrafalarios de Netflix. Un festival de artes marciales y músculos imposibles para enfrentarnos a un samurái legendario

Casi 20 años después de su primer anime, Baki Hanma regresó con fuerza en 2018 con una nueva serie directa a streaming. Es muy posible que nadie se viera venir que se fuese a convertir en un tremendo fenómeno viral, pero 'Baki' ya es uno de los animes más exitosos de Netflix y desde entonces no ha dejado de crecer con varias series secuela e incluso un crossover con 'Kengan Ashura'.

Volvemos para otra ronda

A principios de este año se empezó a emitir una nueva etapa con 'Baki-Dou', y rápidamente se convirtió en una de las series más vistas en toda América Latina y se reafirmó a Baki como una de las estrellas de anime de Netflix.

Eso sí, nos quedamos con la historia a medias y pendientes de nuevos capítulos, pero esta misma semana continúa el festival de guantazos y combates. La parte 2 de 'Baki-Dou' arranca este próximo 18 de junio, y en principio podemos esperar que conste de otros 12 o 13 episodios.

Tras el final de 'Baki Hanma' parecía que la historia podía llegar a su fin, pero que no sea por nuevos contrincantes... O viejos, porque el nuevo rival de Baki llega directamente desde el pasado. Se trata de un clon del legendario samurai Miyamoto Musashi, que con su técnica de lucha y su fuerza bruta es una auténtica bestia parda que ni siquiera los mayores luchadores del momento han logrado derrotar.

Se plantea como el mayor adversario de Baki hasta la fecha, y el anime promete seguir manteniendo su tono irreverente e hiperbólico para llevar al extremo los combates de artes marciales con su particular estilo. Veremos si este "samurai invencible" termina encontrando la horma de su zapato.

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