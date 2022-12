O amas 'Baki' o la odias: así el excesivo anime de artes marciales de Netflix donde cualquier cosa puede pasar

A pesar de ser una serie de manga bien longeva y con unos fans muy fieles, 'Baki' no ha terminado de explotar a nivel mundial hasta hace prácticamente nada. En cuanto a animes, ya tuvo allá por 2001 una primera serie titulada 'Baki the Grappler', pero no sería hasta la llegada del nuevo anime que Baki Hanma entró dando patadas y puñetazos a los corazones de muchísimos nuevos fans.

Lógicamente la culpa de esta nueva ola de fans y popularidad la tiene 'Baki', una nueva serie directa a streaming que se estrenó en Netflix en 2018. Este anime de tres temporadas continúa adaptando la obra de Keisuke Itagaki, si nos deja con ganas de más la buena noticia es que la plataforma está apostando muy fuerte por la historia y hay más en marcha. Pero primero, vamos a la chicha.

Presidiaros fugados, amores adolescentes, y torneos a muerte

Han pasado unos cuantos añitos entre 'Baki the Grappler' y 'Baki', pero la serie de Netflix es directamente una continuación de la primera serie de anime. Aún así, no nos es necesario verla para poder entender lo que está pasando, pero sí que es verdad que nos da un poquito más de contexto sobre quien es Baki y su complicada relación con su padre Yujiro Hanma, quien se ha autoproclamado como el hombre más fuerte del mundo.

También aparecen algunos personajes a los que se presentó en el anime original, pero también nos dan el suficiente contexto para saber quiénes son honestamente, hay tantísima gente en la historia que en cualquier caso a ratos es fácil perderte aunque tengas una lista de quién es quién.

Esta serie arranca con la noticia de que varios presos muy peligrosos condenados a muerte se han fugado de sus respectivas cárceles y se dirigen rumbo a Japón. La razón es simple: nunca han conocido la derrota y quieren medirse contra Baki, quien se ha ganado una reputación en los últimos torneos en los que ha participado.

Y en medio de esto está Baki, quien trata de mantener una vida normal como adolescente, yendo a clase y a citas con su novia, mientras sigue entrenando para hacerse más fuerte y poder pelear con su padre. O sea, que tienes lo mejor de dos mundos en cuanto a anime: acción desenfrenada y slice-of-life adolescente.

Así empieza un nuevo tipo de torneo, donde no hay reglas y los combatientes pueden pegarse en cualquier momento y con lo que tengan a mano. Esta parte de la historia vuelve a tener un planteamiento bastante innovador, con muchas peleas excesivas, testosterona desenfrenada y el tono completamente desquiciado que caracteriza a 'Baki'.

Hay que quererla (u odiarla) como es

La última temporada ya toma un giro un poco diferente, ya que volvemos a un torneo convencional con la 'Saga del Gran Torneo Raitai'. Tal y como pasa con 'Baki the Grappler', si los animes de torneo no son lo vuestro, este último tramo de la serie se puede volver más pesado por el tipo de estructura.

Y si la 'Baki the Grappler' original precisamente salía bastante bien parada por su animación, a 'Baki' no le hace demasiado bien. El estilo de TMS Entertainment es más cercano al manga original, pero también nos deja unos personajes mucho más rígidos e inexpresivos.

Tampoco ayuda que se tire a veces de un CGI demasiado regulero, o de imágenes estáticas para dar más énfasis a la acción, ya que en algunos de los momentos más locos y emocionantes se echa de menos que un buen despliegue de animación.

Ahora bien, 'Baki' es una serie que o amas u odias y tienes que aceptarla como es. Es ridícula, loquísima y peculiar, con personajes de musculatura hipertrófica y técnicas imposibles. La trama y el desarrollo queda completamente relegado a un tercer o cuarto lugar sin demasiados aspavientos, porque aquí todo lo que nos importa es la acción, las artes marciales y los combates. Bueno, y las daddy issues tremendas que gasta Baki.

Esto no significa que 'Baki' no tenga corazón (ni trama), porque a pesar de sus giros absurdos se toma a sí misma muy en serio y te mantiene enganchado aunque sea para ver cómo se desarrollan las cosas y termina de estrellarse el tren. Si os gusta el tono exagerando de 'JoJo's Bizarre Adventure' y también los animes de artes marciales, sin duda 'Baki' puede ser la siguiente estación de vuestro viaje.