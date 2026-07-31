Ataques de pánico, dolores somáticos... la escritora de 'Hijos de sangre y hueso' asegura que el rodaje de la adaptación es "lo peor por lo que ha pasado en su vida"

El 15 de enero del próximo 2027 llegará a nuestras salas de cine 'Hijos de sangre y hueso', la adaptación a la gran pantalla de la multipremiada novela de fantasía en clave young adult —primera de la trilogía 'El legado de Orïsha'—. Pero, mientras su nutrido fandom espera con entusiasmo el lanzamiento, Tomi Adeyemi, autora del material original y coguionista del largometraje, ha asegurado que "no quiere volver a oír hablar de este proyecto nunca más".
Hollywood 101
Así ha quedado recogido en un artículo del L.A. Times, donde se subraya que la escritora ha catalogado el paso por el set de rodaje como "lo peor que ha tenido que pasar en su vida", dejando caer que se fue del plató "hiperventilando y sollozando". Hechos que, según relató en un vídeo de TikTok que fue borrado tras su publicación, son sobradamente conocidos por las personas implicadas en la filmación.
Lo que voy a contar no es ningún secreto para las personas implicadas. Es una realidad con la que he tenido que convivir durante aproximadamente un año y medio, y todas las personas implicadas, al menos en los niveles más altos, conocen esta realidad, pero no han hecho nada para mejorarla. En todo caso, solo me han puesto en contra, y lo acepto. Pero también acepto que, si no digo nada, creo que la situación solo va a empeorar.
Tal como relató Adeyemi, el impacto emocional de todo lo sufrido en 'Hijos de sangre y hueso' terminó pasándole factura a nivel físico y psicológico, haciendo aún más evidente la contradicción entre trabajar en algo para hacer nuestra vida "un poco mejor" y vivir lo que pareció ser un infierno durante el proceso.
No voy a hablar de lo que tuve que soportar para terminar la trilogía juvenil, ni voy a hablar de todo lo que también sufrí o aguanté para que la adaptación se hiciera realidad. De hecho, solo voy a hablar de lo que ocurrió después de que abandonara el plató de la adaptación cinematográfica de mi propia novela, hiperventilando y sollozando. Hay muchos testigos, así que no es realmente un secreto. Regresé a Estados Unidos y sufrí un dolor somático muy intenso y muchos ataques de pánico. Sabía que era tan grave que nunca, jamás, sería capaz de ver esta película, y lo acepté.
Pero tal y como se está promocionando, y dado que sigo siendo objeto de hostigamiento entre bastidores —que es donde esperaba que todo esto se quedara—, me ha quedado claro que, como mínimo, hay que dar a conocer la realidad, para que podáis entender cómo esta película, en la que trabajé para que nuestra vida fuera un poco mejor, es también lo peor que he tenido que vivir jamás.
Los rumores sobre qué pudo acontecer rodando el filme son varios, e incluyen una bronca con la actriz Amandla Stenberg que se vio reflejada en una captura de un chat grupal, posteada en otro vídeo también borrado, en la que podía leerse la siguiente misiva de la escritora dirigida a la intérprete: "No vuelvas a mencionar mi nombre en ninguna entrevista ni en ningún vídeo. No me envíes mensajes. No me llames".
No obstante, a día de hoy, Adeyemi no ha clarificado qué ocurrió exactamente durante la producción de 'Hijos de sangre y hueso', zanjando la polémica con un claro y conciso "No quiero hablar más del tema".
No quiero hablar más del tema. No sé si eso es posible. Entiendo que tengo una presencia pública y que este es un proyecto global. Probablemente no sirva de nada publicar un vídeo. La verdad es que no lo sé. No suelo hacer cosas así, pero también entiendo que guardar silencio al respecto agrava mucho el dolor. Y aunque me resulte horrible compartir esto, es mejor compartirlo y que se sepa y se entienda antes de que me encuentre con muchos de vosotros con motivo de este nuevo libro. Así que, por favor, comprendedlo: no quiero volver a oír hablar de este proyecto nunca más. No tengo nada que decir sobre las personas que lo hicieron. Ya no me importa. Estoy intentando pasar página. Puede que este vídeo empeore las cosas, pero no sé cómo podrían ir a peor. Así que simplemente voy a compartirlo y dejar que siga su curso.
Veremos si todo esto se ve reflejado en el resultado final que veremos proyectado en nuestras pantallas durante el arranque del siguiente curso cinematográfico.
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