Tom Holland asegura que 'Spider-Man: Brand New Day' es la "más madura" de la saga: "Es increíblemente cercana para los jóvenes"

Después del emotivo cierre de 'Spider-Man: No Way Home', muchos nos preguntábamos hacia dónde podía dirigirse la historia de Peter Parker. Con el mundo entero olvidando su identidad, el héroe se ve obligado a empezar de cero y parecía que Marvel había dejado al personaje en un punto de no retorno.

Ahora, 'Spider-Man: Brand New Day' recoge precisamente ese momento para explorar una etapa completamente distinta del Trepamuros. Tom Holland ya ha comentado que esta cuarta entrega no solo cambia de escenario, sino también el tono de la saga, apostando por una historia más adulta, más introspectiva y con un protagonista que tendrá que enfrentarse a la soledad como nunca antes.

Un Spider-Man mucho más adulto

Durante el estreno de la película en Los Ángeles, Tom Holland explicó a Deadline que esta nueva aventura supone un cambio respecto a las tres anteriores.

"Es una historia más madura y con una temática más oscura. Y creo que es una temática con la que los jóvenes se identifican muchísimo".

El actor también profundizó en el conflicto emocional que atraviesa Peter Parker tras los acontecimientos de 'No Way Home'.

"Esta idea de mudarse a una ciudad nueva y sentirse completamente solo, y a veces olvidar que lo mejor que te ha pasado en la vida está justo a tu lado. Creo que para mí, poder contar una historia con la que el público se identifique en un escenario tan importante como este es una gran responsabilidad para Destin [Daniel Cretton], quien debe plasmar ese tema a lo largo de la película. Estaba realmente entusiasmado con la oportunidad".

La sinopsis oficial deja claro que Peter Parker empieza una vida completamente distinta. Mientras intenta ejercer como Spider-Man a tiempo completo en un mundo que ya no recuerda quién es, también tendrá que asumir que sus antiguos amigos han seguido adelante sin él. Y ese nuevo punto de partida marcará el desarrollo de toda la historia.

La película está dirigida por Destin Daniel Cretton, con guion de Chris McKenna y Erik Sommers. Junto a Tom Holland regresan Zendaya y Jacob Batalon, mientras que Sadie Sink, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo se incorporan también al reparto.

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