Tom Holland, actor: "Algunas de mis películas son una mierda y no deberías verlas"

Las giras de promoción suelen ir acompañadas de respuestas medidas, elogios previsibles y mucho entusiasmo por la película. Sin embargo, de vez en cuando algún actor rompe con ese guion no escrito y reconoce lo que muchos espectadores sospechan: que no todas las películas de las que uno habla con entusiasmo le convencen realmente.

Tom Holland ha aprovechado la promoción de 'La Odisea' y 'Spider-Man: Brand New Day' para sincerarse sobre esa parte menos glamurosa de Hollywood, admitiendo que en el pasado le ha tocado defender proyectos que no le gustaban.

No tiene que gustarte todo lo que haces

Durante su paso por el podcast Dish, Holland explicó que la promoción cambia por completo cuando realmente cree en el proyecto que está presentando. "Me encanta cuando promocionas películas de las que estás muy orgulloso, es muy fácil", aseguró.

Sin embargo, el actor reconoció que no siempre ha disfrutado de ese privilegio.

"Cuando te preguntan por qué la gente debería ir a verla, no le mientes a nadie. De verdad crees que deberían verla. Ya me ha pasado antes que me pregunten: ¿Por qué deberías ver esta película?, y en el fondo pienso: No deberías, porque es una mierda".

Este verano la situación es muy distinta para el intérprete, que lidera dos de los grandes estrenos del año con 'La Odisea' y 'Spider-Man: Brand New Day'. Sobre este momento de su carrera, Holland confesó: "Para ser sincero, ha sido como una vuelta a lo grande. Lo he disfrutado muchísimo. Estoy muy orgulloso de ambas películas".

Además, la gira de 'La Odisea' también le ha servido para compartir entrevistas con Anne Hathaway, una experiencia que, según cuenta, ha sido tan útil como inspiradora.

Holland aseguró: "He tenido el placer de sentarme con Anne Hathaway durante los últimos tres días y hacer entrevistas con ella. Para mí, ha sido una experiencia de aprendizaje increíble. Es toda una profesional", afirmó, dejando claro que incluso después de años siendo una de las mayores estrellas de Hollywood, sigue encontrando personas de las que aprender.

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