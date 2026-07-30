Esta película es el complemento ideal si 'La Odisea' de Christopher Nolan te ha dejado con ganas de más. Pero se olvidó de contar una parte esencial de la historia

El estreno de 'La Odisea' de Christopher Nolan ha vuelto a despertar el interés por la mitología griega y por uno de los conflictos más fascinantes de la literatura clásica: la guerra de Troya. Pero, aunque la nueva película se centra en el regreso de Odiseo a Ítaca, hay otra producción imprescindible para completar ese viaje. Estoy hablando de 'Troya' (2004), dirigida por Wolfgang Petersen y protagonizada por Brad Pitt, Eric Bana y Orlando Bloom, sigue siendo una de las grandes superproducciones históricas del siglo XXI.

Es cierto que se toma muchas licencias respecto a los poemas de Homero, simplifica algunos aspectos del mito y elimina elementos sobrenaturales, pero también consigue construir un espectáculo épico con batallas memorables, personajes carismáticos y una visión muy humana de la guerra. Si has salido del cine con ganas de seguir explorando ese universo, pocas opciones son mejores que volver a la caída de Troya desde esta perspectiva.

Un complemento perfecto

Mientras la película de Christopher Nolan comienza cuando la guerra ya ha terminado, 'Troya' muestra precisamente el conflicto que desencadena todo lo que vemos después en el viaje de Odiseo. El filme permite conocer a personajes como Aquiles, Héctor, Agamenón, Menelao o Paris y entender el contexto político y militar que da sentido al larguísimo viaje de regreso del rey de Ítaca.

Creo que uno de los grandes motivos para revisitar 'Troya' es por la interpretación de Brad Pitt como Aquiles. La película convierte al héroe griego en una figura compleja, orgullosa y atormentada, capaz de protagonizar algunas de las secuencias de acción más espectaculares del género histórico. Su enfrentamiento con Héctor sigue siendo una de las escenas más recordadas del cine épico moderno.

Eso sí, la película también toma decisiones muy discutidas respecto al material original. La más importante es la relación entre Aquiles y Patroclo. Mientras que numerosas interpretaciones de los textos clásicos los presentan como amantes -o, al menos, como una pareja cuya relación trasciende la amistad-, 'Troya' transforma a Patroclo en un joven amigo de Aquiles. Y ese cambio altera por completo el peso emocional de uno de los acontecimientos más importantes de la historia.

Otra de las grandes diferencias es la ausencia casi total de los dioses y de los elementos sobrenaturales. A diferencia de lo que hizo Homero, donde Atenea, Apolo, Zeus o Poseidón intervienen constantemente en el destino de los héroes, la película apuesta por una visión más terrenal y política del conflicto. Esa decisión hace que la guerra parezca más cercana y convierte a sus protagonistas en personajes guiados por sus propias decisiones.

Con sus aciertos y sus fallos, 'Troya' sigue siendo una de las mejores películas para adentrarse en el universo de la mitología griega. Su impresionante reparto, sus batallas, la recreación de la ciudad de Troya y su ambición visual la convierten en un complemento ideal para 'La Odisea'. Quizá no sea la adaptación más fiel de Homero, pero sí una de las más entretenidas.

La tenéis disponible en HBO Max y Prime Video.

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