El personaje más trágico e incomprendido de 'La casa del dragón'. Rhaenyra es la reina legítima, pero me batiría en duelo por defender a Helaena Targaryen

Antes de que se estrenase la tercera temporada de 'La casa del dragón', Helaena Targaryen ya era uno de los personajes más trágicos de la saga creada por George R.R. Martin. Sin embargo, los nuevos episodios han terminado de confirmar algo que muchos intuíamos desde el principio: que mientras el resto de los Targaryen se dejaban arrastrar por la ambición, la sed de venganza o el deseo de conquistar el Trono de Hierro, Helaena ha seguido siendo una figura marcada por la compasión, las visiones y un sufrimiento que nunca ha buscado.

Poco a poco, la serie ha reforzado su papel como soñadora de dragones y como una mujer capaz de comprender el destino de su familia mucho antes que los demás, aunque, como siempre, nadie esté dispuesto a escucharla. Ella sigue siendo una víctima de un juego en el que jamás quiso participar.

Una princesa que ve el futuro

Desde que empezó a aparecer en la serie, Helaena ha demostrado poseer el don de los sueños proféticos, una habilidad que en la tercera temporada vuelve a tener una enorme importancia. Sus visiones anticipan acontecimientos decisivos de la guerra, pero quienes la rodean siguen ignorándolas o interpretándolas como simples excentricidades. Es una de las mayores ironías de la serie: la persona que mejor entiende lo que está por venir es también la menos escuchada.

Helaena nunca eligió el camino que se está viendo obligada a seguir. Fue utilizada como pieza política desde niña y acabó casándose con su hermano Aegon II para fortalecer la dinastía. Aun así, siempre trató de mantener la calma y proteger a su familia en un entorno dominado por la violencia, convirtiéndose en uno de los pocos personajes cuya bondad nunca responde a un interés personal.

Además tragedia de Sangre y Queso marcó para siempre al personaje. En 'Fuego y sangre', la escena alcanza un nivel de crueldad aún mayor cuando los asesinos obligan a Helaena a escoger cuál de sus hijos debe morir. La serie cambió la escena, pero conservó lo esencial: Helaena presencia el asesinato de su hijo sin haber hecho absolutamente nada para merecer semejante castigo.

[]

Por otro lado, los nuevos episodios muestran hasta qué punto aquel trauma sigue definiendo su vida. Helaena aparece cada vez más aislada del resto de su familia, refugiándose en sus visiones mientras ve cómo la guerra consume a todos los que la rodean. A diferencia de otros Targaryen, nunca busca el poder ni la venganza, solo intenta comprender un destino que parece inevitable. De hecho, la temporada convierte esa desconexión emocional en uno de sus rasgos más conmovedores y deja claro que es uno de los personajes que mejor entiende el precio real de la Danza de los Dragones.

Mientras casi todos los miembros de la familia quedan marcados por sus errores, su orgullo o sus ansias de poder, Helaena representa justo lo contrario. Nunca conspira, nunca lucha por el Trono de Hierro y nunca intenta imponerse sobre nadie. Su historia sirve para recordar que la mayor víctima de la guerra no siempre es quien pierde una batalla, sino quien conserva su humanidad en medio de tanta violencia. Precisamente por eso, Helaena se ha convertido en uno de los personajes más y trágicos de 'La casa del dragón'.

En Espinof |

En Espinof |