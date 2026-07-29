Uno de los detalles más bonitos de 'La Odisea' se rodó completamente por casualidad: "Estuvimos en ese barco durante meses"

Christopher Nolan es conocido por muchas cosas y una de ellas es planificar hasta el último detalle de sus películas. El director británico ha construido buena parte de su prestigio sobre un cine donde los efectos prácticos, las localizaciones reales y la obsesión por el control son casi una religión.

Sin embargo, ni siquiera alguien tan meticuloso puede prever todo lo que sucede durante un rodaje en mar abierto. Con 'La Odisea', su ambiciosa adaptación del clásico de Homero, ha vuelto a poner a prueba esa filosofía de trabajo, pero también ha demostrado que, a veces, la naturaleza puede regalarte detalles que son imposibles de predecir.

Hay muchos seres mar adentro

El documental 'The Odyssey: Behind the Scenes' -aún no disponible en streaming-, muestra las enormes dificultades de filmar gran parte de la película en pleno océano. Matt Damon, que interpreta a Odiseo, recuerda que durante esas jornadas prácticamente no había vías de escape:

"Estar allí en el barco [...] nadie podía irse, ni sentarse en ningún sitio, ni ir a un remolque. No, estábamos todos juntos en medio del océano y era como: ¿Cuál es la siguiente toma?".

Fue precisamente durante uno de esos días cuando ocurrió algo inolvidable. Mientras rodaban un primer plano de Matt Damon, un grupo de delfines apareció inesperadamente frente a la cámara. Nilo Otero, primer ayudante de dirección, recordó así aquel instante:

"Estábamos haciendo un primer plano, Matt estaba mirando hacia dónde navegaba el barco, y un delfín saltó justo a través del encuadre. O sea, ¿en serio?. Y por suerte, teníamos esta enorme cámara IMAX y lo grabamos".

Aunque el director era consciente de las dificultades que implicaría rodar en el mar, nunca quiso renunciar a esa autenticidad. "Cuando estaba adaptando el guion, en secreto esperaba poder minimizar el tiempo que pasáramos en el barco", explica Christopher Nolan en el documental.

"Pero es La Odisea. Claro que íbamos a estar en ese barco durante meses, como de hecho estuvimos. El problema con esta película es que rodamos en lugares extraordinarios, de difícil acceso y con condiciones de rodaje complicadas".

La decisión recuerda a la que tomó Steven Spielberg con 'Tiburón', porque el director prefirió prefiriendo rodar en mar abierto. En 'La Odisea', los actores que interpretan a los hombres de Odiseo también remaron en las enormes embarcaciones utilizadas en el rodaje, ayudados únicamente por pequeños motores ocultos. Antes de comenzar a grabar incluso asistieron a un campamento de remo para aprender a maniobrar con los barcos.

Al final, gran parte de lo que vemos en pantalla ocurrió, desde el esfuerzo físico de la tripulación hasta la inesperada aparición de los delfines. Por esto mismo 'La Odisea' consigue transmitir una sensación de aventura tan real.

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