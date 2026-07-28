"Tom Holland se consagra como el mejor Spider-Man". La crítica ha hablado y algunos aman 'Spider-Man: Brand New Day', pero otros no tanto

El estreno de 'Spider-Man: Brand New Day' es inminente, pero todavía no teníamos ningún tipo de reacción hacia la esperadísima película dirigida por Destin Daniel Cretton. Eso por fin ha cambiado, y las primeras opiniones de los críticos profesionales de la aventura de ciencia ficción protagonizada por Tom Holland son muy positivas.

Estas valoraciones iniciales destacan los grandes trabajos de Holland -son varios los que señalan que se trata de su mejor interpretación como Spider-Man hasta la fecha- y Cretton. Eso sí, las primeras opiniones van desde un tremendo entusiasmo hasta algunas valoraciones más tibias. Vamos a repasarlas todas a continuación:

Desde una maravilla a una mala adaptación

Vamos a empezar por los que más satisfechos han quedado con el resultado final:

Mike Ryan de Uproxx:

Es una secuela mucho más intelectual que la popular 'No Way Home'. Es la mejor actuación de Tom Holland como Peter Parker y la mejor película de Spider-Man desde 'Spider-Man 2' de Raimi. Además, el traje luce increíble.

Sean Tajipour de Nerdtropolis

SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY es todo lo que siempre he deseado como fanático de Spider-Man y la espectacular aventura que los fans esperaban. Se siente como un episodio triple de la serie animada de Spider-Man de los 90 que cobra vida, capturando la misma emoción, energía y narrativa épica de los cómics que tantos de nosotros disfrutamos desde pequeños. Destin Daniel Cretton dirige un capítulo emocionante y conmovedor, repleto de batallas increíbles, Spidey y Hulk, Spidey y Punisher, sorpresas asombrosas y algunas de las mejores secuencias de acción jamás vistas en una película de Spider-Man. Tom Holland ofrece su interpretación más sólida y completa de Spider-Man hasta la fecha, aportando mayor confianza, vulnerabilidad y profundidad emocional a Peter, sin perder el encanto que enamoró al público.



Es un regreso triunfal para tu amigable vecino Spider-Man que dejó mi corazón de fanático completamente lleno y listo para revivirlo todo de nuevo.

Brandon Lewis de Geek Vibes Nation

Spider-Man: Brand New Day es una versión más ambiciosa y madura de Peter Parker, que finalmente confía en que pueda valerse por sí mismo (en su mayor parte). Cretton crea escenas excelentes de los poderes de Spidey, y los momentos emotivos se encuentran entre los mejores del UCM. Sin duda, el trabajo más variado y seguro de Tom Holland en el UCM.

Anthony Gagliardi de The Movie Podcast

es IMPRESIONANTE. ABSOLUTAMENTE ESPECTACULAR. Destin Daniel Cretton crea una versión audaz y madura de nuestro trepamuros favorito. Tom Holland se consagra como el mejor Spider-Man que jamás haya enfundado la máscara. Secuencias de acción asombrosas. Diseño de producción sensacional. La experiencia cinematográfica definitiva de Spider-Man.

Crew Taylor de The Wrap

Me encantó Spider-Man: Brand New Day. Es tan alegre y emotiva, que explora, celebra y deconstruye tanto al personaje como su poder como símbolo. Emocionante, conmovedora y con un toque fresco gracias a Cretton. Prueba de que no es cansancio de superhéroes, sino cansancio de películas malas.

Eso sí, también hay unos cuantos que no han quedado demasiado impresionados con el resultado final. La valoración sigue siendo generalmente positiva, pero aquí encontraréis esas pegas que normalmente no suelen destacarse tanto en este tipo de valoraciones iniciales

Carlos Alonzo Morales de IGN

Spider-Man: Brand New Day está... bien. Se ve mejor que las tres anteriores. Tom es un muy buen actor. Hay algunas secuencias de acción y balanceo interesantes. Pero la tensión es bastante baja y la forma en que adapta [spoiler] es, sinceramente, bastante mala. ¡Marvel lo ha vuelto a hacer!

Kaitlyn Booth de Bleeding Cool

Sufre del mismo problema que muchas películas posteriores a Endgame: se siente más como un paso intermedio que como una película independiente y coherente. No es el ejemplo más flagrante de esto. Peter y Frank forman un gran dúo. La historia y la estructura son confusas, pero es bastante buena.

Erik Anderson de Awards Watch

Entre unos efectos especiales digitales bastante dudosos y secuencias de lucha poco inspiradas, la primera mitad de SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY tiene una trama al estilo de Obsession/Wish Willow que logra buenas interpretaciones de Zendaya y Tom Holland. Jon Bernthal está genial, y su cameo es memorable.

James Preston Poole de Discussing Film

Cuenta con algunos de los mejores efectos visuales y caracterización que su personaje principal haya tenido en pantalla. Sin embargo, su notable brillo se ve empañado por un guion sobrecargado que prioriza la interconexión con el UCM y los cameos sobre su protagonista.

'Spider-Man: Brand New Day' se estrena este miércoles 29 de julio de 2026 en España, y todo apunta a que va a destronar a 'La odisea' como la película más taquillera del momento.

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