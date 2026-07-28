'La casa del dragón' se ha dejado por el camino un cabo suelto que podría ser un problema a largo plazo para Daemon y Rhaenyra

La tercera temporada de 'La casa del dragón' sigue demostrando que una guerra no se gana solamente con dragones. Hasta ahora hemos visto a los personajes llegar a un punto en el que las victorias empiezan a tener un coste cada vez mayor y un solo movimiento puede alterar por completo el equilibrio del conflicto.

Mientras Rhaenyra comprueba que gobernar es mucho más complicado que conquistar, Daemon parece convencido de que nada puede detener el avance de los negros. Sin embargo, una de sus decisiones ha sido muy comentada, porque podría ser el origen de un agujero de guion.

Exceso de confianza

En el episodio 3 de la temporada 3, Daemon consigue que Ormund Hightower se rinda para evitar que su ejército sea aniquilado por tres dragones. Sin embargo, más adelante se revela que el comandante Hightower ha conseguido engañarlo entregándole a un falso heredero en lugar del verdadero Daeron Targaryen. Además, logra hacerse con un pueblo que los Targaryen no pueden arrasar sin poner en peligro a sus propios súbditos.

Sin embargo, aquí hay un posible agujero de guion. Si Daemon había capturado a Daeron, ¿por qué no se quedó también a su dragón? La explicación podría ser que el príncipe sabía que separar a un jinete de su dragón ya bastaba para dejarlo prácticamente incapacitado. Su intención era eliminar a Daeron, rompiendo definitivamente ese vínculo, mientras que el joven dragón no suponía una amenaza como tal.

Por otro lado, hay otra teoría que tiene que ver con la propia visión que Daemon tiene de estas criaturas. Aunque es uno de los personajes más despiadados de la serie, también siente un profundo respeto por los dragones como parte del legado de la Casa Targaryen. Matar a uno de ellos nunca habría sido una opción para él, incluso aunque estén en guerra.

Aunque también existe la posibilidad de que Daemon sí tuviera la intención de capturar al dragón, aunque no fuera una prioridad. El hombre herido que aparece al final podría ser un cuidador de dragones enviado específicamente para hacerse con la criatura, ya que controlarlas requiere experiencia y no basta con enviar un grupo de soldados. Es un detalle en el que la serie apenas incide y es normal que haya generado confusión.

Más que un agujero de guion, todo apunta a que sea otro tipo de problema. La serie deja varias pistas que permiten explicar la situación, aunque no las desarrolla de una forma clara. Además, la decisión encaja con la personalidad de Daemon, cuya enorme confianza en sí mismo le lleva constantemente a infravalorar a sus enemigos. Ahora queda por ver si ese pequeño dragón termina convirtiéndose en un problema mucho mayor de lo que él pensaba.

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