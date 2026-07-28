Las 11 mejores series de Apple TV+ de la historia (y las joyas ocultas que tienes que descubrir)

Cuando desde Apple anunciaron que lanzarían su propio servicio de streaming de cine y series, seguramente varios pensamos que eran otros más buscando subirse a un carro ya bastante lleno. Incluso nos extrañó su dedicación exclusiva a los originales sin tener fondo de catálogo. Pero unos años después podemos decir que, en cuanto calidad/cantidad es la que mejor ratio tiene.

Y es que desde que Apple TV se lanzase (como Apple TV+) en noviembre de 2019, hemos podido gozar de diversas comedias y dramas más que recomendables junto con algunas ficciones imprescindibles. Por eso, vamos a seleccionar las que son las mejores series que ha realizado Apple TV hasta ahora.

Lo mejor de la manzana

Una selección de series que incluyen un inusual biopic de una de las grandes literatas norteamericanas a auténticas joyas de la ciencia ficción y otras series en las que nos quedaríamos a vivir.

Por cierto, Apple TV no es la única que hace joyazas y en Espinof también tenemos seleccionadas las mejores series que puedes ver en las distintas plataformas: Netflix, Prime Video, Disney+, Movistar Plus y HBO Max.

Dickinson (2019 - 2021)

Dickinson

Creada por Alena Smith | Reparto: Hailee Steinfeld, Toby Huss, Anna Baryshnikov | 4 temporadas

Es curioso cómo muchas veces nos ponemos algo exigentes con ficciones históricas y biopics en cuanto su fidelidad a la historia y lo bien que entran cuando son deliberadamente anacrónicos. Una mirada a la gran poetisa planteada no tanto a través de su vida sino a través de los temas de su obra. Divertida, sarcástica y con mucha sensibilidad.

Para toda la humanidad (For All Mankind, 2019 - ...)

Temporada 1 de 'Para toda la humanidad'

Creada por Ronald D. Moore, Matt Wolpert y Ben Nedivi | Reparto: Joel Kinnaman, Michael Dorman, Sarah Jones, Shantel VanSanten, etc. | 5 temporadas

Una ucrónica epopeya espacial que nos lleva por seis décadas de carrera aeronáutica en la conquista del sistema solar con la premisa de que los soviéticos llegaron primero a la Luna. Con un ritmo pausado, incluso algo monótono en su principio, con esta serie Apple TV demostró que uno de los géneros en los que quería ser referente era en la ciencia ficción.

Mythic Quest (2020 - 2025)

Creada por Charlie Day, Megan Ganz, Rob McElhenney | Reparto: McElhenney, Ashly Burch, David Hornsby, etc. | 4 temporadas

Desternillante comedia de oficina que nos lleva entre egos grandes como catedrales, desarrolladores explotados y demás empleados del estudio detrás de uno de los mayores MMORPG.

Ted Lasso (2020 - ...)

Creada por Jason Sudeikis, Bill Lawrence, Brendan Hunt, Joe Kelly | Reparto: Sudeikis, Hannah Waddingham, Juno Temple, etc.

Te puede gustar más o menos el fútbol, te puede gustar más o menos su tono pero, sin duda, 'Ted Lasso' llegó en el momento oportuno en aquel primer verano pandémico. Todo un abrazo calentito en forma de comedia tierna y divertida. Si bien ha tenidos sus altibajo, en general es toda una delicia de ver.

Pachinko (2022 - 2024)

Creada por Soo Hugh | Reparto: Youn Yuh-jung, Soji Arai, Anna Sawai | 2 temporadas

Podría quedarme a vivir en la secuencia de créditos iniciales de este fabuloso drama que se expande a través de cuatro generaciones de una familia coreana. Impecable en todos los sentidos, conmovedora cuando tiene que serlo y, por lo general, una de esas joyas de las que se ha hablado menos de lo debido.

Slow Horses (2022 - ...)

Creada por Will Smith | Reparto: Gary Oldman, Jack Lowden, Kristin Scott Thomas, etc. | 5 temporadas

No acaparará demasiados titulares, pero desde luego es un drama de espionaje ejemplar protagonizado por personajes que son, como poco, desagradables y por algo han sido desterrados a los sótanos del MI5. Una serie que demuestra que por un lado se puede mejorar temporada a temporada y, por el otro, se puede ir a un buen ritmo de emisión.

Separación (Severance, 2022 - ...)

Separación T2

Creada por Dan Erickson | Reparto: Adam Scott, Britt Lower, etc. | 2 temporadas

Si bien es algo obvia a veces con cómo expone la temática, este thriller disfrazado de distopía laboral es una delicia de ciencia ficción en lo que explora muchos de los males de la cultura empresarial y cómo las ambiciones desmedidas se cruza con la humanidad. Sorprende hasta que esté hecha por Apple, una de las compañías que más esfuerzo pone en la cultura y filosofía corporativa.

Las gotas de Dios (Les Gouttes de Dieu, 2023 - ...)

Las gotas de Dios

Creada por Quoc Dang Tran | Reparto: Fleur Geffrier, Tomohisa Yamashita, etc. | 2 temporadas

El reemplazo que nos ha venido casi perfecto a los que echábamos un reemplazo a 'Successsion'. No tanto por tener a gente afilando los cuchillos (que algo hay) sino por la elegancia y prestigio que desprende en lo que vemos una lucha por el heredar de una de las mayores colecciones privadas de vino.

The Studio (2025 - ...)

The Studio

Creada por Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, Frida Perez | Reparto: Seth Rogen, Ike Barinholtz, etc. | 1 temporada

Mira que hemos tenido comedias meta sobre el mundo del espectáculo, sea cine o televisión, pero lo que han logrado Seth Rogen y sus socios con esta es dar un paso más allá de la mordacidad y sátira habitual llenando, de paso, la serie de rostros conocidos haciendo de (esperamos) versiones exageradas de sí mismos. Desternillante.

Pluribus (2025 - ...)

Pluribus

Creada por Vince Gilligan | Reparto: Rhea Seehorn, Karolina Wydra, Carlos-Manuel Vesga, etc | 1 temporada

No debería habernos sorprendido, teniendo en cuenta de quién viene la serie, pero lo que nos ha ofrecido el creador de 'Breaking Bad' no nos lo esperábamos. O, por lo menos, tal como ha planteado esta "invasión de los ultracuerpos edición felicidad". Una joya para los que nos pirran series como 'La dimensión desconocida'.

La maldición de Widow's Bay (Widow's Bay, 2026 - ...)

Temporada 1 de 'La maldición de Widow's Bay'

Creada por Katie Dippold | Reparto: Matthew Rhys, Kate O'Flynn, etc. | 1 temporada

Decía la creadora de la serie que la idea original era para hacer un episodio de 'Parks and Recreation' y menos mal que lo desechó porque estamos, sin duda, con la serie revelación de 2026. Una comedia de terror que recoge la tradición de las leyendas, mitos urbanos, maldiciones y creepypastas llevándonos a pueblo isleño con un alcalde escéptico.

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