Eddy Cue sobre por qué Apple TV no tiene fondo de catálogo: "Era algo raro"

En un panorama de decenas de plataformas, desde Apple decidieron aplicar su famoso y casi ancestral lema de "piensa diferente" también a su propia plataforma de streaming. Y es que si hay algo que llama la atención cuando uno se pone a navegar en el catálogo de Apple TV es, precisamente, que no hay nada más allá de sus originales.

O, mejor dicho, que no hay fondo de catálogo. Algo que para otras plataformas es impensable ya que supone un buen colchón de espectadores bien descubriendo, bien repitiendo, series y películas antiguas. No olvidemos las batallas que han supuesto tener series como 'Friends' o 'The Office' que, cada año, se muestran como lo más visto en el streaming.

Sin fondo

Esta ausencia de contenido antiguo o de contenido que no lo es tanto pero que podrían licenciar (por ejemplo, series de canales de televisión tradicionales), resulta algo extraño para los que estamos acostumbrados a lo contrario. De hecho, cuando Apple TV duplicó su precio una de las cosas que critiqué fue precisamente la falta de este contenido.

«No sabíamos nada [del negocio] pero teníamos esta idea de que todo el mundo estaba buscando mucha cantidad y no calidad», comentaba en una reciente charla el vicepresidente de servicios de Apple Eddy Cue. El ejecutivo asegura que en lo que estaban preparando la llegada de Apple TV decidieron desde el comienzo solo incluir las series y películas propias.

Hacer lo contrario, en sus palabras, sería algo raro:

«Hicimos algo que creo que la mayoría me dijo que no podías hacer y seguramente tendrían razón, que es que no puedes comenzar [un servicio de streaming] de cine o televisión sin licenciar contenido y conseguir algo de contenido antiguo que hay por ahí. Siempre hemos pensado que si ponemos nuestro nombre en algo, era algo raro que lo hiciéramos en algo que no ayudamos a crear, así que dijimos de empezar de cero, empezar con cosas que fueran exclusivamente de nuestra creación, es decir, teníamos cinco o seis series cuando lanzamos el servicio.»

De hecho, la filosofía de Apple se mueve mucho por ese sentido de que la gente entre sabiendo ya lo que va a ver más que el perder horas buscando algo interesante para ver. Aunque con todas las series y películas clásicas que no están ahora mismo disponibles en streaming, se agradecería que desde Apple cambiasen la política.

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